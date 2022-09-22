Клуб з Кривого Рогу продовжує підписувати новачків навіть після початку нового сезону.

Черговим новачком Кривбаса став хавбек Артур Микитишин, повідомляє офіційний сайт криворожців.

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Фланговий півзахисник приєднався з Шахтаря на правах оренди на 1 рік. Відзначимо, що Микитишин став уже 19 новачком Кривбаса у поточне трансферне вікно.

Додамо, що минулий сезон Микитишин провів в угорському Керюлеті (після початку війни в Україні), зігравши в 4 матчах. Артур до цього захищав кольори Шахтаря U-19, проте не отримував шанс у дорослій команді.

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