До "червоно-білих" приєднався 22-річний венесуельський опорний півзахисник Андрусв Араухо, який підписав з клубом п’ятирічний контракт, повідомляє прес-служба клубу. Новачок отримав ігровий номер 27.

Кривбас офіційно підписав зіркового легіонера

Араухо розпочав свій шлях у ФК Зулія, а останнім клубом футболіста був Депортіво Райо Зуліано з Маракайбо, за який він провів 54 матчі та відзначився одним голом.

Минулого сезону Андрусв став лідером команди за кількістю виграних єдиноборств (у середньому 7,3 за гру) та продемонстрував високу точність передач – 88%.

