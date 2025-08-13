Кривбас офіційно підписав дев'ятого літнього новачка
Кривбас продовжує активно підсилювати склад.
До "червоно-білих" приєднався 22-річний венесуельський опорний півзахисник Андрусв Араухо, який підписав з клубом п’ятирічний контракт, повідомляє прес-служба клубу. Новачок отримав ігровий номер 27.
Араухо розпочав свій шлях у ФК Зулія, а останнім клубом футболіста був Депортіво Райо Зуліано з Маракайбо, за який він провів 54 матчі та відзначився одним голом.
Минулого сезону Андрусв став лідером команди за кількістю виграних єдиноборств (у середньому 7,3 за гру) та продемонстрував високу точність передач – 88%.
