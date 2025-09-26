Півзахисник Хрвоє Іліч покидає Кривбас, повідомляє прес-служба клубу.

Гравець приєднався до команди в липні 2023 року та за цей час провів 45 поєдинків, забивши 6 голів – 44 у чемпіонаті УПЛ і один у Кубку України.

У сезоні 2023/24 Іліч відіграв важливу роль у здобутті Кривбасом бронзових медалей чемпіонату України. У поточному сезоні хорват взяв участь у одному матчі, а його статистика наразі обмежується цим поєдинком.

Іліч раніше був відсторонений від першої команди через конфлікти з головним тренером і неодноразово заявляв про бажання залишити Україну, відмовляючись брати участь у матчах чемпіонату.

