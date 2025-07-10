На офіційному сайті криворіжці оголосили про перехід Гільєрме Баїя. Бразильський вінгер підписав контракт з Кривбасом на чотири роки.

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Прес-служба криворіжців не розголосила фінансові умови трансферу, а Transfermarkt зазначає, що бразилець перейшов у статусі вільного агента. Гільєрме виступатиме в Кривбасі під 14 номером.

Попереднім клубом Баїя був Сантос, за першу команду якого виступає Неймар. У складі U-20 він зіграв у 10 матчах, забивши три голи.

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