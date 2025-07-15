Шостим новачком літньої кампанії став нападник Карлос Парако, інформує прес-служба криворізького клубу. Венесуелець отримав контракт на 5 років і статусний номер 9.

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Трансфер повноцінний, але Кривбас не розкрив суму компенсації, яку заплатив Метрополітанос. 21-річний Парако провів за цей клуб 41 матч, оформивши 10 голів та 3 асисти. До того виступав у складі Тачіри, з якою двічі ставав чемпіоном Венесуели.

Нагадаємо, минулий сезон Кривбас завершив на п'ятій сходинці УПЛ і залишився без єврокубків. Цього літа клуб не лише проводить суттєве оновлення складу, а й змінив головного тренера – Юрій Вернидуб поступився місцем Патріку ван Леувену.

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