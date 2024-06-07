Криворізький клуб визначився зі стадіонами, де гратиме міжнародні поєдинки.

Стадіон Зімбру в Кишиневі / Фото з відкритих джерел

Кривбас домашні матчі кваліфікації Ліги Європи проводитиме у м. Кишинів (Молдова) на стадіоні Зімбру, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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Арена розрахована на 10 тисяч глядачів. Вибір обумовлений територіальною близькістю від Кривого Рогу.

За інформацією джерела, групову стадію команда Юрія Вернидуба гратиме у м. Кельн (Німеччина), де місткість арени становить 46 тисяч місць. До слова, раніше також розглядалися варіанти з Берліном, Гельзенкірхеном та Дрезденом.

Нагадаємо, за підсумками сезону Кривбас посів у турнірній таблиці УПЛ третю сходинку, вперше у своїй історії вигравши бронзові медалі.

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