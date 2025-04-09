Ганський форвард Кривбаса під час зимового трансферного вікна мав одразу декілька пропозицій з боку закородонних команд, проте клуб УПЛ відмовився продавати свого гравця, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що Сосою цікавилася неназвана команда з Азербайджану, проте до конкретики справа не дійшла. Також повідомляється, що клуб з Казахстану надіслав офіційну пропозицію щодо трансферу гравця за 50 тисяч доларів. Така сума зумовлена тим, що влітку у Даніеля Соси завершується контракт з Кривбасом і влітку він може перейти до нового клубу на правах вільного агента.

Раніше криворіжці не відпустили свого форварда до ЛНЗ, який пропонував набагато більші гроші за футболіста.

Нагадаємо, Даніель Соса виступає за Кривбас з травня 2023 року, у нинішньому сезоні 26-річний нападник провів 24 матчі за Кривбас, забив 2 голи та віддав 5 асистів.

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