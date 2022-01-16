Кривбас потроху визначається зі спаринг-партнерами на другому зборі, повідомляє офіційний сайт криворіжців.

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Суперниками команди Олександра Бабича будуть РФШ та АФК Ескільстуна. Спаринг з чемпіоном Латвії відбудеться 27 лютого, а поєдинок з представником Першої ліги чемпіонату Швеції заплановано на 10 березня.

Загалом на другому зборі, який триватиме з 8 по 22 лютого, криворіжці зіграють 8 товариських матчів.

Нагадаємо, на зимову паузу Кривбас пішов на другій сходинці турнірної таблиці Першої ліги, маючи у своєму активі 42 очки.

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