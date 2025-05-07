Матч, який мав бути проведений ще 15 березня, у призначену дату був зупинений всього через хвилину після стартового свистка. Його "заїли" повітряні тривоги у Кривому Розі. Тоді Лівий Берег був на ходу, вигравши два поєдинки з трьох і покинувши четвірку аутсайдерів, але перед дограваннях ситуація стала інакшою.

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"Лелеки" перебували у трьох очках від зони прямого вильоту, маючи за плечима 6-матчеву безвиграшну серію – щоправда, серед суперників були представники топ-5 УПЛ. Припускатись ще однієї втрати очок ЛБ явно не бажав, однак для Кривбаса осічка ризикувала перетворитись у кінець боротьби за єврокубки.

Можна було очікувати яскравого футболу. На жаль, його продемонстрував тільки Кривбас. Гості змогли провести лишень 1 удар до перерви. Господарі домінували – зокрема, два класних постріли в першому таймі провів Микитишин, однак м'яч пролітав поруч зі стійкою. Задерака ж після подачі Кузика стріляв з лету над поперечкою.

Довго чекати на голи не довелося. На 27-й хвилині Кузик обігрався у стіночку з Микитишиним і пробив у ближній кут з лівого краю штрафного. 1:0! Саме з цим рахунком команди й відправились відпочивати – а вже за хвилину після перерви Кривбас подвоїв перевагу. Соса віддав проникний пас Твердохлібу, а той розвернувся й виконав подачу. Рикошетом від Шаповала м'яч влетів у сітку. 2:0!

Обрізка Галаса перед власним штрафним на 69-й хвилині довела справу до розгрому. Гол забив Соса, який перехопив передачу Тараса. На 90-й же Твердохліб встановив остаточний рахунок – Єгор отримав пас від дебютанта Гонсалеса, переграв кількох захисників у карному майданчику та прошив Механіва. 4:0!

Ось так Кривбас розгромив Лівий Берег, наздогнавши Полісся й Карпати у турнірній таблиці. Тепер у трьох претендентів на Лігу конференцій по 43 очки, однак криворіжці вирвались вище за всіх завдяки кращим додатковим показникам!

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