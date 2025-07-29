Кривбас націлився на захисника Шахтаря – він тренується з командою, яка вилетіла з УПЛ
Шахтар та Кривбас працюють над трансфером молодого захисника.
Кривбас перед стартом УПЛ планує посилити лінію захисту. Криворіжці націлилися на захисника Шахтаря Романа Савченка. Про це повідомляє INSIDE UPL.
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Останні два роки 21-річний гравець провів в орендах. Спочатку він грав за Олександрію, а потім за Чорноморець. Утім, з одеситами в нього не склалося і клуб відсторонив його ще в грудні. Шахтар не розраховує на Романа в майбутньому і шукає варіанти для його продажу.
Останні декілька тижнів Савченко тренувався у складі Ворскли, яка вилетіла з УПЛ в сезоні 2024/25. Полтавці переглядали захисника, але він так і не зміг закріпитися в команді.
Наразі Кривбас захисник та його агенти наблизилися до угоди з Кривбасом.
Нагадаємо, що Роман Савченко – вихованець Шахтаря. Його угода з "гірниками" діє до 31 грудня 2026 року.
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