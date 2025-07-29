Кривбас перед стартом УПЛ планує посилити лінію захисту. Криворіжці націлилися на захисника Шахтаря Романа Савченка. Про це повідомляє INSIDE UPL.

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Останні два роки 21-річний гравець провів в орендах. Спочатку він грав за Олександрію, а потім за Чорноморець. Утім, з одеситами в нього не склалося і клуб відсторонив його ще в грудні. Шахтар не розраховує на Романа в майбутньому і шукає варіанти для його продажу.

Останні декілька тижнів Савченко тренувався у складі Ворскли, яка вилетіла з УПЛ в сезоні 2024/25. Полтавці переглядали захисника, але він так і не зміг закріпитися в команді.

Наразі Кривбас захисник та його агенти наблизилися до угоди з Кривбасом.

Нагадаємо, що Роман Савченко – вихованець Шахтаря. Його угода з "гірниками" діє до 31 грудня 2026 року.

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