Кривбас хоче підписати півзахисника португальської Ештрели Режіса Н'До, повідомляє A Bola.

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За інформацією джерела, 23-річний футболіст розглядає пропозицію криворіжців, але сумнівається у переході через війну в Україні. Зазначається, що Вернидуб і Ко не покидають спроб переконати гравця приєднатися до клубу і наводять "вагомі" аргументи.

До слова, Н'До у 18-річному віці перейшов до Бетіса. За Ештрелу виступає з серпня 2022-го. Минулого сезону провів за португальців 24 матчі у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти. Його контракт з представником Прімейра-ліги чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

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