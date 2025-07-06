Українські клуби продовжують підготовку до нового сезону на тренувальних зборах. Рахунки та огляди товариських матчів – на "Футбол 24".

Товариські матчі

Браво – Кривбас – 0:1

Гол: Бандейра, 82

СК Полтава – Вікторія – 0:0

У контрольному поєдинку проти словенського Браво Кривбас здобув мінімальну перемогу – 1:0. Гол прийшов лише на 82-й хвилині.

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Перша половина зустрічі минула спокійно – навіть без карток. На початку другого тайму господарі отримали попередження, після чого гра тривала у рівній боротьбі до вирішального м’яча. Сильнішими виявились підопічні ван Леувена.

СК Полтава ж провела матч проти Вікторії, який завершився без голів. Команди так і не змогли зламати оборону одна одної – суха нічия 0:0. Для Полтави це був другий контрольний матч – у першому команда здобула перемогу над Кудрівкою (2:1). Вікторія ж раніше здолала Колос (1:0), а ще один матч із ЛНЗ завершила внічию (0:0).

До слова, свої контрольні матчі сьогодні провели й українські гранди. Динамо впевнено розгромило угорську Кішварду з рахунком 3:0. Шахтар тим часом зіграв унічию 1:1 із чеським Словацко.

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