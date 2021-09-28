"20 вересня Кривбас отримав офіційного листа від Металіста за підписом того ж самого генерального директора харків’ян Олександра Ворошилова, де було вказано, що клуб не організовує виїзд вболівальників на матч між командами 26 вересня. Тому Кривбас мав право не допускати на стадіон вболівальників Металіста, які могли прибути на матч самостійно.

Перед грою представники фанів з Харкова ознайомилися з трибуною, і в них не виникло жодних запитань або заперечень щодо умов перебування на місцях для гостей. Вони без перешкод потрапили на гостьову трибуну і розвісили з робітниками стадіону банери, та весь матч були в діалозі з керівництвом клубу.

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Стосовно "порушення етики, моралі та прав вільних громадян" і порівняння гостьової трибуни з "концтабором" хочемо зауважити наступне. Гостьові трибуни з огорожею є майже на всіх стадіонах країни та світу. Має таку трибуну з триметровим парканом і Металіст. Але через масштаби стадіону у Харкові він не такий помітний, як на стадіоні Гірник, і ніхто з керівництва харків’ян не переймається тим, що гості їхнього клубу перебувають у "клітці".

Кривбас завжди висловлює свою повагу до суперників та їхніх вболівальників, тому ми проти навішування ярликів та безглуздих обвинувачень. Особливо коли це робиться поза очі, вже після матчу та після того, як запевнили, що жодних зауважень щодо умов перебування на стадіоні у Кривому Розі немає. Металіст у неділю заслужено переміг, але це не дає право ставитися до Кривбаса зі зневагою та безпідставно звинувачувати клуб та його керівництво в неповажному ставленні до вболівальників", – йдеться у заяві на офіційному сайті клубу.

Нагадаємо, керівництво Металіста засудило рішення Кривбаса обмежити сектор з вболівальниками харківської команди залізними ґратами. "Жовто-сині" також вирішили позбутися власної загороджувальної сітки на гостьовому секторі ОСК Металіст.

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