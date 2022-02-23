Кривбас у своєму Instagram запропонував клубам України змінити емблеми, пофарбувавши їх у синьо-жовті кольори.

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"Кривбас ініціює флешмоб в знак єдності всіх українців в небезпечний для нашої України час. Незалежно від того, які клубні кольори ми захищаємо на футбольному полі, ми всі є українцями. І в нашій ДНК присутні два найважливіших кольори, це кольори державного прапора – синій та жовтий.



Тому сьогодні команди ФК Кривбас в усіх соцмережах змінюють свої традиційні клубні кольори на синьо-жовті. Закликаємо всі клуби підхопити цю ініціативу. Давайте підтримаємо нашу країну у цей складний час!" – йдеться у дописі на сторінці Кривбаса.

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