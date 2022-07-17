Кривбас драматично поступився Інгульцю й продовжив безвиграшну серію Вернидуба, Металіст мінімально обіграв турків
Клуби УПЛ продовжують підготовку до старту сезону 2022/23 через контрольні поєдинки.
Товариські матчі
Кривбас – Інгулець – 0:1
Гол: новачок, 90+3
Металіст – Бодрумспор – 1:0
Гол: Кайдалов, 35
Харків'яни вже точно освоїлись у Туреччині. Черговим суперником у контрольному поєдинку на підготовчих зборах був Бодрумспор. Переможцем із дуелі вийшов Металіст завдяки єдиному голу Кайдалова у першому таймі.
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А от Кривбас проводив лише другий матч на літніх зборах. Суперником був Інгулець, команди використали по два склади у кожному з таймів. Остання атака в матчі призвела до гола у ворота криворіжців. Вихід віч-на-віч із Сарнавським реалізував неназваний новачок гостей.
Зауважимо, підопічні Юрія Вернидуба не можуть виграти у другій зустрічі поспіль. Раніше Кривбас під керівництвом нового тренера розписав нічию з Олександрією.
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