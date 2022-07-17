Товариські матчі

Кривбас – Інгулець – 0:1

Гол: новачок, 90+3

Металіст – Бодрумспор – 1:0

Гол: Кайдалов, 35

Харків'яни вже точно освоїлись у Туреччині. Черговим суперником у контрольному поєдинку на підготовчих зборах був Бодрумспор. Переможцем із дуелі вийшов Металіст завдяки єдиному голу Кайдалова у першому таймі.

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А от Кривбас проводив лише другий матч на літніх зборах. Суперником був Інгулець, команди використали по два склади у кожному з таймів. Остання атака в матчі призвела до гола у ворота криворіжців. Вихід віч-на-віч із Сарнавським реалізував неназваний новачок гостей.

Зауважимо, підопічні Юрія Вернидуба не можуть виграти у другій зустрічі поспіль. Раніше Кривбас під керівництвом нового тренера розписав нічию з Олександрією.

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