Кривбас на офіційному сайті повідомив про домовленість клубу про спаринг із швейцарським Янг Бойз.

Кривбас намагається підписати вінгера з чемпіонату Португалії, який пограв у Бетісі

Зазначається, що матч відбудеться 10 липня та стане другим для Кривбаса на літніх зборах. Раніше бронзовий призер УПЛ повідомив, що зіграє ще три контрольних матчі: 6 липня – з Динамо Бухарест, 13 липня – з Сабахом (Азербайджан), а 17-го – з Динамо Загреб.

До слова, Янг Бойз у минулому сезоні став чемпіоном Швейцарії (вшосте з останніх 7 сезонів) та розпочне участь у кваліфікації Ліги чемпіонів з раунду плей-офф (четвертого раунду).

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