Українська асоціація футболу винесла рішення щодо матчу 1/16 фіналу Кубка України між Кривбасом та Черніговом.

Кривбас у 1/16 фіналу Кубка України обіграв Чернігів у серії пенальті (1:1, серія пенальті 1:3). Утім, криворіжці порушили регламент змагання.

Річ у тому, що Кривбас провів заміну, наслідком якої на полі опинилося вісім іноземців, хоча правилами дозволено лише сім.

Як повідомляє офіційний сайт Чернігова, КДК УАФ анулював результат матчу команд у 1/16 фіналу Кубка України та присудив технічну поразку Кривбасу. Таким чином, у 1/8 фіналу турніру зіграють чернігівців.

До слова, жеребкування Кубка України відбудеться 26 вересня о 13:00 за київським часом.

