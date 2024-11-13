"Нещодавно повернулися з Нігерії. Ми були на турнірі, який проводиться між найкращими академіями міста Абуджа, це столиця. Туди з'їжджаються всі найкращі академії. Їх було 48. За пʼять днів ми побачили більше тисячі футболістів. Тобто зранку і до вечора ми дивилися ігри. Справді дуже вражені. Нам потрібно було туди поїхати і на власні очі побачити, як саме це проходить.

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Тому що у Кривбаса є досвід гарної співпраці з африканськими футболістами, з іноземцями. І для клубу це дуже був важливий крок саме подивитися їх в молодому віці. Тому що у нас вже є певний досвід, ми в U-19 зараз даємо шанс молодим африканським футболістам. Після поїздки ми вступили в перемовини з деякими виконавцями і вже займаємося візами. Найближчим часом у Кривому Розі будуть ще нові молоді гравці з Нігерії.

З нашого боку є дуже логічним: все виходить і працюємо в цьому напрямку далі. Перші кроки у нас були вже з дорослими футболістами. Але всі розуміють, що дорослий футболіст коштує певних грошей. Думаю, що ми будемо бачити результати, напевно, трішки пізніше, тому що молодим футболістам треба більше часу на адаптацію. Зараз ми в перемовинах з цими гравцями та, якщо все буде добре, то, напевно, в другій частині сезону вже побачимо нові обличчя в U-19", – цитує Баєнка прес-служба Кривбаса.

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