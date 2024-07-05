Кривбас у своєму Telegram-каналі запостив відео зі знаменитим інсайдером Фабріціо Романо, який оголошує майбутнього новачка клубу.

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Втім, у ролику помітно, що він зроблений за допомогою штучного інтелекту. Цікаво, що цей новачок є нігерійцем, екс-гравцем Шахтаря, грає на позиції лівого захисника та є тезкою гравця національної збірної Франції.

До слова, криворіжці вже встигли оголосити про відхід 5 гравців. Один з них, В'ячеслав Рябов, вирішив повісити бутси на цвях. Додамо, що Кривбас – бронзовий призер УПЛ минулого сезону. У новому сезоні команда Юрія Вернидуба зіграє в Лізі Європи, приймаючи суперників у Кишиневі.

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