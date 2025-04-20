У рамках 25-го туру УПЛ 2024/25 Кривбас приймає Зорю, Верес зіграє з Чорноморцем, а Інгулець зустрінеться з ЛНЗ. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Кривбас – Зоря

Криворіжці віддаляються від єврокубків. Підопічні Юрія Вернидуба зазнали трьох поспіль поразок, хоча й календар був важким – за 10 днів довелося зіграти з Олександрією, Динамо та Шахтарем. І це за умов травми Хомченовського, відходу Мендоси й Аморозо, проблем зі здоров'ям у Іккени та ситуації в місті. А ще в деяких матчах був недоступним Твердохліб, який забиває практично в кожному матчі при виході в основі.

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Особливо прикро, що підопічні Юрія Вернидуба в цих трьох поєдинках виглядали вкрай симпатично. Над Динамо ледь не домінували до вилучення, а з Шахтарем фактично оформили нічию в дограванні – а якби ще й забили пенальті, то ситуація стала б ще кращою. Але що тепер вже говорити... У команди всього одна перемога в семи матчах 2025 року, а відставання від топ-4 досягло чотирьох очок.

Втім, у Кривбаса є гра в запасі, тож здаватись не можна. Взагалі не можна думати про щось, крім перемоги над Зорею – благо, луганці опинились в певній турбулентності. Видавши шикарний старт року, підопічні Младена Бартуловіча зазнали несподіваного розгрому від Колоса, а потім почались серйозні кадрові проблеми.

Так, у програшному матчі з Вересом тиждень тому вилетів увесь центр оборони, а сьогодні не зіграє ключовий форвард. Адекватної заміни Будківському немає. Але навіть з ним ідеальною гра не була – у позаминулому турі Зоря хоч і перемогла Ворсклу, але явно провалила другий тайм. Хоча у першому була прекрасною. Якщо і такого суперника Кривбас не здолає, то про єврокубки краще не мріяти.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ікенна (під питанням), Хомченовський – Ескінья (під питанням)

Дискваліфіковані: Будківський, Василець (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Зоря

Кривбас: Маханьков – Бандейра, Романчук, Понєдєльнік, Дібанго – Іліч – Кузик, Твердохліб, Вакулко, Микитишин – Соса

Зоря: Сапутін – Тронтель, Башіч, Джордан, Жунінью – Дришлюк – Антюх, Мічін, Яцик, Горбач – Супряга

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5.

Враховуючи нестабільність Зорі в останніх матчах і доволі симпатичну гру криворожців, існує велика спокуса поставити на перемогу господарів. Втім, луганці дуже біполярні. Вони можуть бути настільки ж слабкими, наскільки й потужними – і все це впродовж одного матчу.

Кривбасу буде непросто. Спрогнозувати результат зустрічі нереально, але точно можна очікувати на голи. Ризикнемо навіть поставити на тотал більше 2,5.

Верес – Чорноморець

Якщо поглянути суто на результати Вереса, то складеться враження дуже нестабільного колективу. Рівняни чергують перемоги, нічиї й поразки. Забивають або 2+ голів, або нічого. Насправді дане враження оманливе – підопічні Олега Шандрука виглядали здорово практично у всіх матчах, де не було "автобусу" з боку суперника. Хоча з тим же Інгульцем, де трапилась нульова нічия, проблем теж не виникало. Команда створила значну кількість моментів, але забракло реалізації.

"Народний клуб" забив п'ять голів Поліссю, тримався до овертаймів у Житомирі, грав на рівних з Шахтарем протягом години й ефектно прибив Зорю. Перемога над луганцями взагалі виглядала так, ніби на полі грає лондонський Арсенал. Все це досягається завдяки наявності награних і ефективних механізмів гри з м'ячем і без нього – про них можна говорити довго й нудно, але вони працюють. Мабуть, немає більш тренерської команди, ніж Верес.

Проблема гри проти "закритих" суперників здається дещо переоціненою – труднощів у рівнян не більше, ніж в інших колективів. Хай там як, сьогодні простору має вистачати. Чорноморець зараз точно не про надійність у захисті. Навіть Оболонь провела вагон моментів біля воріт одеситів, а Карпати навіть нічого особливо й не створили для розгрому 4:0.

От тільки неправильно вважати "моряків" безнайдійним представником зони вильоту. Взагалі-то команда почала відчутно додавати. У тому ж поєдинку з "пивоварами" Чорноморець теж немало створив, а звитяга над ЛНЗ була здобута по грі. Та і проти Карпат у першому таймі одесити діяли круто. Між тим, до зони плей-офф підопічним Олександра Кучера бракує трьох очок, тож сьогодні вони повинні битись з надзвичайною зарядженістю

Кадрова ситуація

Травмовані: Гакман – Безбородько (під питанням), Шпорн, Присяжнюк, Нету, Удод

Дискваліфіковані: Куція – Кисіль

Орієнтовні склади на матч Верес – Чорноморець

Верес: Кожухар – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Харатін, Кльоц, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

Чорноморець: Аніагбоссо – Скиба, Джарджу, Ракицький, Бутко – Білошевський, Габелок – Мустафаєв, Когут Янаков – Хобленко

Прогноз "Футбол 24" – перемога Вереса або нічия

Верес спокійніший і стабільніший. Зараз навіть з'явилась певна глибина складу. Очевидним фаворитом є сьома команда чемпіонату, а не п'ятнадцята – але це ще нічого не гарантує. При всіх чеснотах рівняни не змусили вірити у готовність перемагати серіями.

Та і Чорноморець доволі небезпечний. Втрачати одеситам нічого, а такі команди втричі небезпечніші. Тим не менш, у поразку Вереса вдома не віриться – сьогодні буде або нічия, або тріумф господарів. Результативність передбачити важко, тож краще на неї не ставити.

Інгулець – ЛНЗ

Шанси петровців на порятунок в УПЛ повільно тануть. Після сенсаційного (але далеко не випадкового) початку року настала регресія до середнього – Інгулець розписав нічию з Вересом, програв конкуренту в боротьбі за виживання (0:1 від Оболоні), а потім зазнав поразки від Карпат. Як наслідок, відставання від зони перехідних матчів досягло п'яти очок.

Але битва ще не завершена, адже "козаки" мають догравання в запасі проти Зорі – і там вони вели в рахунку до перерви (а луганці зараз нестабільні). ЛНЗ ж нині настільки вразливий, що треба ставити завдання на перемогу. Хоча здобути її без дискваліфікованого Пушкарьова буде непросто.

Черкасці ж пірнули у круте піке, зазнавши трьох поразок поспіль. Та і загалом підопічні Романа Григорчука програли п'ять матчів із семи – здолати вдалося тільки Рух і кризовий березневий Колос. Результатом такого футболу стало падіння аж на одинадцяту позицію, однак ще більшою катастрофою стало скорочення відрив від четвірки аутсайдерів. Нараз "насінневий завод" має лишень 2-очкову перевагу.

Звісно, треба враховувати статус суперників ЛНЗ. Черкасці поступилися Поліссю, Динамо, Шахтарю й Карпатам – причому з житомирянами матч був рівним (провал стався лишень на старті другого тайму), а киян по перерві взагалі прибивали. Як і донеччан по перерві. У грі на зустрічах курсах підопічні Романа Григорчука залишаються вкрай небезпечними.

Але разом з тим команда пропускає занадто багато (тричі за тайм від Шахтаря, наприклад), безнадійно поступалась Чорноморцю й продемонструвала шалені проблеми в позиційному наступі. Ну і в принципі від настільки потужного складу очікують чогось більшого, ніж боротьби за виживання. Словом, Інгулець натрапив на пораненого звіра.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Пушкарьов (Інгулець)

Орієнтовні склади на матч Інгулець – ЛНЗ

Інгулець: Паламарчук – Бенедюк, Діхтярук, Малиш, Катрич – Лосенко – Фарасеєнко, Волохатий, Пятов, Могильний – Сад

ЛНЗ: Кучеренко – Путря, Дайко, Муравський, Драмбаєв – Кушніренко – Бессала, Яшарі, Танковський, Ейнел – Момо

Прогноз "Футбол 24" – перемога ЛНЗ, тотал більше 2,5

Яким би слабким ЛНЗ не був, але у матчі з Інгульцем черкасці залишаються фаворитами. Уже навіть за теорію ймовірності черкасці повинні перемогти – тим паче, що моменти вони все ж створюють, а склад потужний. Це ще нічого не гарантує в контексті УПЛ, але підопічні Романа Григорчука за замовчуванням сильні.

Ризикнемо поставити на тріумф "насінневого заводу", але у відсутність пропущених голів не віримо. ЛНЗ буде важко.

І цейво – Христос Воскрес!

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