Кривбас – Ворскла

Криворіжці продовжують переможну ходу по чемпіонату. За винятком скандальної поразки від Шахтаря, підопічні Юрія Вернидуба виграли усі матчі після відновлення сезону. При цьому команда не пропустила жодного гола – та і від донеччан пропустила б мінімум, якби не щурячий гол та вилучення. До 60-х хвилин Кривбас

Можливо, не всі перемоги були переконливими. Зокрема, з Колосом і Оболонню. За очікуваними показниками колектив перебрав аж 11 залікових балів, однак регресії до середнього досі не відбувається. Навпаки – Кривбас залишається одним із двох лідерів УПЛ, відстаючи від Шахтаря на три залікових бали.

Ворскла ж минулого тижня прорвалася до фіналу Кубка України. "Жертвою" полтавців у півфіналі стало Полісся, хоча матч був доволі рівним – якби Ісенко не потягнув пенальті, то гра б перейшла в овертайми. Таким чином, команда перервала 2-матчеву серію прикрих поразок.

Хоча поразки виглядали такими собі. Так, від Динамо пропустили 5 голів, однак у першому таймі підопічні Сергія Долганського виглядали дуже симпатично – суперника витягнув клас і повітряні тривоги. У Олександрії програли за рівної гри без моментів. А до цього було дві перемоги, та із загалом нинішня Ворскла демонструє нормальний футбол. Не яскравий, але надійний; без топ-пресингу, але з кращим володінням.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якімець – Якубу, Чеснаков, Скляр

Дискваліфіковані: Челядін (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Ворскла

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Кузик, Луньов, Соса – Аду

Ворскла: Ісенко – Пердута, Хрипчук, Бацула, Крупський – Толі, Сіссоко – Кане, Степанюк, Глущенко – Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Обидві команди регулярно забивають. Ворскла більше одного гола не проводить, та і не заслуговує на другий – Кривбас же результативніший, та ще й має кращу оборону. Саме тому ми поставимо на перемогу підопічних Юрія Вернидуба, у яких ще й перевага в ігровому тонусі є.

Минай – Полісся

Минай продовжує вражати спільноту своїм весняним ренесансом. Підопічні Желько Любеновіча у шести стартових турах здобули дві перемоги й розписали дві нічиї – одну з СК Дніпро-1, а іншу з Олександрією, закамбечивши з 0:2 за 15 хвилин. Причому обидві нічиї мали завершуватись тріумфом закарпатців.

Втім, усі ці успіхи не допомогли покинути дно турнірної таблиці. Минай тримається у зоні вильоту, а до зони перехідних матчів бракує чотирьох залікових балів – про більше нашвидкуруч зібрана команда мріяти не може. Таким чином, кожний непереможний матч для "лисиць" ризикує стати фатальним.

Полісся ж пішло у стрімке піке, не вигравши жодного із шести матчів на старті другої частини сезону – і програвши п'ять із них. За цей період житомиряни забили всього 3 голи, пропустивши 11. Причому суперники були не найбільш складними. Оболонь, Олександрія, Ворскла, Чорноморець і ЛНЗ – представники середини таблиці й другої десятки.

Взагалі, остання звитяга новачка УПЛ датується 11 листопада 2023-го. З того часу Полісся опустилось із топ-3 на сьому сходинку, вилетіло з Кубка й змінило тренера. А також провело сильну трансферну кампанію, хоча жоден із новачків у підсумку не став важливим для складу. Без Макуана у житомирян справи не йдуть, але зараз треба віднайти в собі внутрішні резерви й перемогти хоч якось.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана (Полісся)

Дискваліфіковані: Кушніренко (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Минай – Полісся

Минай: Кемкін – Чуєв, Прокопчук, Скиба – Дмитрук, Вітенчук, Петько, Корнійчук – Ременяк, Вакула – Устименко

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Кравець, Михайліченко – Танковський, Таллес Кошта – Козак, Грицук, Назаренко – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Минай не просто так набирає очки. Навесні команда Желько Любеновіча демонструвала доволі симпатичний футбол, який прибивав різноманітних зомбаків з УПЛ – і не тільки їх. Якщо ти не в формі, то переграти закарпатиців буде важко.

Полісся не в формі. У Полісся все погано в атаці. Можливо, їхнє вміння підсушувати матчі допоможе не програти "лисицям", але на перемогу команди Сергія Шищенка ставити ризиковано. Сьогодні цілком ймовірною є нічия.

Динамо – ЛНЗ: анонс матчу УПЛ