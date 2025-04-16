Кривбас – Шахтар: визначено несподіваного гравця матчу УПЛ – він вже не є частиною "гірників"
Тарас Степаненко, який нещодавно покинув Шахтар, залишається однією з найобговорюваніших постатей навіть після свого відходу.
Досвідченого українського півзахисника визнано найкращим гравцем у поєдинку 5-го туру УПЛ проти Кривбаса, який дограли 16 квітня, повідомляє прес-служба "гірників".
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Гра стартувала ще 1 вересня, однак була перервана через затяжну повітряну тривогу. На момент зупинки Шахтар уже вів у рахунку – м’яч оформив Степаненко. У підсумку донецький клуб здобув перемогу 2:1.
Нагадаємо, що Тарас на початку року підписав контракт із турецьким Еюпспором як вільний агент.
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