Тарас Степаненко, який нещодавно покинув Шахтар, залишається однією з найобговорюваніших постатей навіть після свого відходу.

Досвідченого українського півзахисника визнано найкращим гравцем у поєдинку 5-го туру УПЛ проти Кривбаса, який дограли 16 квітня, повідомляє прес-служба "гірників".

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Гра стартувала ще 1 вересня, однак була перервана через затяжну повітряну тривогу. На момент зупинки Шахтар уже вів у рахунку – м’яч оформив Степаненко. У підсумку донецький клуб здобув перемогу 2:1.

Нагадаємо, що Тарас на початку року підписав контракт із турецьким Еюпспором як вільний агент.

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