Шахтар здобув мінімальну перемогу над Кривбасом (2:1) у дограванні 5-го туру УПЛ. Відео голів і найцікавіші моменти матчу – у цій новині на "Футбол 24".

У вівторок, 16 квітня, Кривбас дограв матч 5-го туру УПЛ проти Шахтаря. Цю гру мали завершити ще 1 вересня 2024 року, але через тривалу повітряну тривогу в Кривому Розі тоді вдалося зіграти лише 51 хвилину.

Шахтар втримав перемогу над Кривбасом і впритул підійшов до другого місця – Іліч повторив невдачу Хуліана Альвареса

Сьогодні, 16 квітня, Шахтар відкрив рахунок після швидкої атаки: Назарина відібрав м'яч, розігнав контрвипад 3-в-1 і через Педрінью та Судакова м'яч повернувся до Кевіна, який замкнув простріл – 0:2!

Далі стався, певно, найцікавіший момент матчу. Кривбас отримав право пробивати пенальті, Іліч реалізував 11-метровий, однак його не зарахували. Виявилось, що Хрвоє повторив халепу Хуліана Альвареса з 1/8 фіналу ЛЧ, торкнувшись м'яча двічі. За мить Твердохліб все ж зумів забити гол для Кривбаса, але на підсумок це не вплинуло – 2:1 на користь Шахтаря.

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