Кривбас у рамках дограванням матчу 5-го туру УПЛ 2024/25 приймає Шахтар. Стартові склади та інформація щодо онлайн-трансляції – в цій новині на "Футбол 24".

Догравання матчу 5-го туру УПЛ 2024/25 між Кривбасом і Шахтарем розпочнеться о 14:00 за київським часом. Онлайн-трансляція доступна на Setanta Sports, MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

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Поєдинок мав бути завершений 1 вересня 2024 року, але через тривалу повітряну тривогу в Кривому Розі вдалося провести тільки 51 хвилину. На ту мить "гірники" мінімально вели в рахунку завдяки голу Степаненка, якого вже немає у складі донецького клубу.

Стартові склади:

Кривбас: Кліщук, Бандейра, Романчук, Вакулко, Дібанго, Ікенна, Іліч, Кузик, Твердохліб, Микитишин, Соса.

Шахтар: Фесюн, Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко, Судаков, Педріньйо, Кевін, Егіналду.

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