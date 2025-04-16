Чемпіонат України 2024/25, 5-й тур

Кривбас – Шахтар – 1:2

Голи: Твердохліб, 85 – Степаненко, 40, Кевін, 62

Нереалізований пенальті: Іліч, 77

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Цей матч мали б завершити ще 1 вересня 2024 року, але через тривалу повітряну тривогу в Кривому Розі вдалося провести тільки 51 хвилину. На ту мить "гірники" мінімально вели в рахунку завдяки голу Степаненка, якого вже немає у складі донецького клубу. Крім того, зі стартового складу випав Сікан, який разом із Зубковим перебрався до Трабзонспора – а Різник у дограванні не міг вийти через пошкодження.

Також у лазареті донеччан залишився Конопля, а Криськів не потрапив до заявки (він тільки-но відновився під травми). Список втрат Кривбаса виявився не менш широким – взимку команду покинули Стецьков, Драмбаєв і Бізімана, які починали матч з Шахтарем в основі. Нині ж на лікарняний загриміли Хомченовський і Микитишин, а Мендоса й Аморозо покинули клуб через обстріли.

Щоправда, Мендоса був помічений на трибунах стадіону Гірник. Можливо, ще не все втрачено?

Особливо прикра історія трапилась з Луньовим – восени його замінили, а тому в дограванні використати Максима криворіжці вже не могли. Як наслідок, стартові склади команд у догравання отримали такий вигляд:

На жаль, розпочати матч за графіком не вдалося, тому що – барабанний дріб – у Кривому Розі знову пролунала тривога. Поєдинок стартував лишень через 45 хвилин.

До 60-ї нічого цікавого вболівальники не побачили, а вже на 62-й Шахтар забив ефектний гол. Назарина відібрав м'яч у центрі й запустив передачу на хід Кевіну, організувавши контрвипад 3-в-1 – у його завершенні бразилець покотив на правий фланг в ноги Педрінью, а той запустив пас Судакову на край штрафного. Георгій прострілив на дальню стійку, а Кевін замкнув. 0:2!

Після цього пролунала повітряна тривога, яка призупинила матч ще на 10 хвилин. Невдовзі після відновлення гри криворіжці могли відігратись внаслідок обіграшу Бандейри та Кузика на правому фланзі. Денис покотив на край штрафного під удар Твердохлібу, але Бондар заблокував постріл.

На 72-й же Соса скидував м'яч під лонгшот Микитишну, однак Фесюн впевнено спіймав м'яч. Шахтар миттєво відповів передачею Бондаренка під вихід Кевіну віч-на-віч – Втім, бразилець невдало обробив м'яч, а потім проігнорував відкривання Судакова й пробив у захисника.

Покарання за жадібність прилетіло на 76-й хвилині, коли активний Твердохліб відкрився під закидушку й впав у штрафному. Повтор показав, що Бондаренко штовхав Єгора, а суддя взагалі не вагався.

До "позначки" підійшов Іліч, який впевнено переграв Фесюна – втім, взяття воріт не зарахували!

Виявилось, що Хрвоє повторив халепу Хуліана Альвареса з 1/8 фіналу ЛЧ, торкнувшись м'яча двічі. Пенальті "згорів", а рахунок не змінився.

Криворіжці не здавались. На 81-й хвилині класна атака з проникним пасом на Іліча завершився прострілом, який з лінії воротарського замикав Твердохліб, от тільки Єгор пробив у небо. Шахтар огризнувся контратакою з кросом Судакова, однак Егіналду не встиг переправити м'яч у ворота.

Зрештою, на 85-й хвилині підопічні Юрія Вернидуба розмочили рахунок. Знову проявив себе Твердохліб, який замкнув навіс від Дібанго. 1:2! Втім, на більше господарів не вистачило. Шахтар відсвяткував перемогу й наблизився до другого місця на відстань одного залікового балу.

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