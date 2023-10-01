В рамках 9-го туру УПЛ Кривбас приймає Рух, Минай зіграє з Оболонню, а Колос – з Поліссям. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Кривбас – Рух

Криворізький колектив посеред тижня вилетів з Кубка України, зазнавши поразки від Чорноморця. Фіаско вийшло прикрим – у досить рівному поєдинку підопічні Юрія Вернидуба пропустили вирішальний гол на 3-й компенсованій хвилині. Коуч Кривбаса не збирався жертвувати цим турніром, виставивши бойовий склад, але він обмежив час перебування ключових футболістів на полі.

Саме тому сподіватись на втому "президентського клубу" Рух не повинен. Треба готуватись до надзвичайно важкої гри, адже криворіжці йдуть другими у таблиці УПЛ – і це заслужено. Кривбас є лідером за середньою кількістю розрізних передач, йде у топ-5 за пасами в радіус 20-ти метрів від воріт і має найкоротшу дистанцію ударів. Як наслідок, за очікуваними голами колектив поступається тільки Динамо, а з Шахтарем була розписана нічия 3:3.

Тобто, це не такі вже й стереотипні "мужики" Вернидуба. Рух на тлі прогресивного футболу Кривбаса виглядає значно простіше, та й за кадровим потенціалом команди поки неспівставні – втім, це не завадило тиждень тому відібрати очки у Шахтаря. Звісно, команда більшу частину матчу провела у більшості, однак і в рівних складах львів'яни грали не гірше за донеччан. А то і краще.

Щоправда, після цього стався виліт з Кубка внаслідок поразки від Олександрії. Вона виявилась такою ж прикрою, як і у Кривбаса – Сапуга на 3-й компенсованій зрізав м'яч у власні ворота. Сама по собі невдача не є страшною (тим паче, що склад ротували), але Рух востаннє перемагав аж 12 серпня, чотири тури тому. Була навіть поразка від ЛНЗ, тож цю серію необхідно переривати – благо, рівень футболу пристойний.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса (Кривбас)

Дискваліфіковані: Кожушко (Кривбас)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Рух

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Хомченовський, Луньов – Дебелко

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Сапуга, Едсон – Соломон-Отабор, Таллес, Руніч – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Важко робити прогноз, враховуючи останні матчі Руха. З одного боку, підопічні Віталія Пономарьова розкатували Шахтар тиждень тому, а за очікуваними очками львів'яни йдуть у топ-3 УПЛ. З іншого, команда протягом місяця подарувала очки Колосу, Металісту 1925 і ЛНЗ. Взнаки дається молодість складу.

У Кривбаса ж таких проблем немає. Механізм працює, як годинник, не ламаючись під тиском найсильніших представників УПЛ. За всіма показниками криворіжці виглядають максимально ефектно й ефективно, тож ми поставимо на перемогу підопічних Юрія Вернидуба.

Минай – Оболонь

Минай після матчу з Динамо в 1-му турі сподобався своїм сміливим пресингом. З огляду на симпатичне друге коло попереднього сезону, всі очікували на продовження перформансу Володимира Шарана – здавалося, що коуч і надалі витискатиме із закарпатців 150% можливостей. Втім, на дворі вже 9-й тур, а "лисиці" не тільки йдуть без перемог, а й мають критично низькі цифри за більшістю статистичних показників.

От тільки це не значить, що Минай можна списувати. У останніх турах команда почала підтягуватись, створюючи нормальні моменти й даючи бій найсильнішим опонентам. Зокрема, були розписані нічиї з СК Дніпро-1 та Зорею, та і поразка від Полісся пройшла за непоганого футболу. Закарпатці поступово додають – але цього мало. Треба перемоги.

Оболонь вже здобула парочку. І що це були за перемоги! Спочатку переграли СК Дніпро-1 у чемпіонаті, а потім вибили Динамо з Кубку. Крім того, пригадується нічия з Кривбасом – кияни повністю нейтралізували атаку криворіжців, в той час як Шахтар ковтав від неї три голи. І це при тому, що склад у "пивоварів" відверто першоліговий.

Що найбільш цікаво, в останніх двох матчах Оболонь надзвичайно спрогресувала в організації гри на чужій половині – як з м'ячем, так і без нього. У поєдинку з Вересом тиждень тому колектив міг влаштувати розгром ще у перші 15 хвилин, в той час як Динамо вдалося максимально ефективно запресингувати. Щоправда, оборона і досі залишається вразливим місцем команди Валерія Іващенка – за кількістю очікуваних пропущених вона поступається лишень Минаю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак (Минай)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Минай – Оболонь

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Мельник – Дмитрук, Вітенчук, Ралюченко, Булеза – Кораблін, Твердохліб – Одарюк

Оболонь: Рибка – Нагієв, Приймак, Лук'янчук, Прокопенко – Мединський, Черненко, Мороз, Груша – Краснопір, Тарануха

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Чомусь не віриться, що Оболонь виграє цей матч. По-перше, колектив віддав багато сил у матчі з Динамо, в той час як Минай відправив на кубкову зустріч резервістів. Основа закарпатців навіть не поїхала у Суми, де молодь згоріла Вікторії.

По-друге, підопічні Володимира Шарана виглядають доволі збито й навіть агресивно. У "лисиць" завжди є моменти, а голи вдається забивати протягом чотирьох турів поспіль. З таким розкладом можна навіть подумати про перемогу минайців, однак Оболонь занадто вперта й незручна для суперників. Ставимо на нічию.

Колос – Полісся

Навряд чи комусь цікаво читати анонс про Колос. По-перше, всі й так знають, як гратимуть ковалівці сьогодні, завтра чи через рік. По-друге – нікому не хочеться дивитись їхні матчі (окрім жителів Ковалівки та власника клубу). Нульова нічия з Металістом 1925 у попередньому турі тільки підтвердила, що під матчі "хліборобів" добре тільки спиться.

Такий вже стиль гри у підопічних Ярослава Вишняка. Він допоміг відібрати очки у Руха та СК Дніпра-1, хоча на Шахтар з Кривбасом сил і класу не вистачило – там сталися безапеляційні "сухі" поразки. І все б нічого, якби не 5-матчева безвиграшна серія в УПЛ з поразкою від Маріуполя у Кубку. Вона ставить під сумнів ідею нудного, але ефективного футболу. Ефективність стає все менш помітною.

А сьогодні ще й суперник серйозний. Полісся за очікуваними очками вирвалось у лідери Прем'єр-ліги, а у випадку перемоги над Колосом житомиряни підіймуться на третю позицію. Як мінімум. Посеред тижня колектив ще й у чвертьфінал Кубка вирвався, перестрілявши СК Дніпро-1 в серії пенальті – ну хіба це не рай?

Усі тренери та журналісти наввипередки розхвалюють команду Юрія Калітвінцева. Щоправда, у тактичному плані до нього виникає немало претензій – настільки потужний склад дозволяє витискати значно більше. Лише в останніх матчах Полісся почало помітно додавати у якості гри, але чи вистачить її для зламу середнього блоку Колоса? Сьогодні й дізнаємось.

Кадрова ситуація

Травмовані: Цуріков – Назаренко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Колос – Полісся

Колос: Фесюн – Золотов, Бурда, Бондаренко – Лучкевич, Мілько, Богданов, Чорноморець – Демченко, Мякушко – Безбородько

Полісся: Бойко – Кравченко, Чоботенко, Шабанов, Смоляков – Танковський, Кушніренко – Козак, Аріельсон, Макуана – Будківський

Прогноз "Футбол 24" – ТМ 2,5

Полісся провело виснажливий 120-хвилинний матч проти СК Дніпра-1, однак Юрій Калітвінцев непогано розподілив ігровий час лідерів. Будківський же взагалі не грав. Нічого критичного в плані кондицій статись не могло – прикро тільки, що травмувався Назаренко. У Колоса ж випав Цуріков.

Житомиряни виглядають фаворитами зустрічі, однак ми не ризикнемо поставити на конкретний результат. Усі фактори вказують, що сьогодні ми побачимо типовий матч УПЛ, де багато вирішить рандом – але зовсім не віриться у тотал більше 2,5. Має бути менше.

Динамо – Олександрія: анонс матчу УПЛ