Кривбас в рамках 6-го туру УПЛ зустрінеться з Минаєм. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Кривбас класно приготувався до повернення в еліту, зібравши доволі потужний склад і підписавши Юрія Вернидуба. Втім, старт чемпіонату виявився катастрофічним – криворіжці не виграли жодного з п'яти матчів у еліті. В перших чотирьох вони навіть голів не забивали, причому команда навіть за очікуваними показниками на них не награла. Новачок УПЛ намагається грати першим номером, однак його позиційна атака виглядає просто жахливо.

Новачок Кривбаса радий возз'єднанню з Вернидубом – він вже співпрацював з фахівцем за кордоном

У попередньому турі Кривбас розписав бойову нічию із Зорею. Результат неоднозначний – з одного боку, відібрали очки у лідера, однак перемогти досі не вдається. Підопічні Юрія Вернидуба награли на 2,04 xG, але пенальті та добивання Ваната в порожні ворота (після помилки голкіпера) потягнули на 1,41. При цьому в обороні було багато грубих помилок.

На цьому тлі навіть пішли розмови про відставку головного тренера, але керівництво висловило повну довіру Вернидубу. Втім, від необхідності перемагати це не звільняє – от тільки суперник у криворіжців непростий. Минай привчив ставитись до себе зі скепсисом, але під керівництвом Володимира Шарана закарпатці перетворились на досить міцний і небезпечний колектив, здатний дати бій навіть Динамо.

"Лисиці" непогано обороняються й контратакують, а за очікуваними очками вони награли аж на восьму позицію. З Минаєм непросто усім, хоча стабільності закарпатцям поки не вистачає – як на турнірній дистанції, так і впродовж конкретних матчів.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: Горін (Минай)

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Минай

Кривбас: Сарнавський – Якимець, Вернидуб, Стецков, Дібанго – Банада, Семенов – Татарков, Задерака, Волошин – Хобленко

Минай: Бандура – ​​Гончар, Кравчук, Нємчанінов, Трубочкін – Хахльов, Вітенчук – Воробчак, Твердохліб, Кулієв – Вишневський

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Важко робити якісь прогнози на матчі Кривбаса. В теорії, команда Юрія Вернидуба сильніша, а конкретно сьогодні суперник ще й зіткнувся з серйозною кадровою втратою – Горін має важливе значення для гри Миная. Втім, футбол криворіжців в атаці залишає дуже багато запитань, а Минай вміло зводить матчі до вигідного для себе сценарію.

В таких умовах цілком вірогідною є нічия. На неї і поставимо.

"Мене буквально водили під руки у вбиральню": герой Вереса випав на рік, тепер забиває як Шева і освоїв секрет Де Брюйне