У рамках 2-го туру УПЛ 2025/26 Кривбас приймає Металіст 1925, а ЛНЗ зіграє з Епіцентром. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Кривбас – Металіст 1925

Криворіжці провалили старт сезону, беззубо програвши Колосу на виїзді. Команда майже нічого не створила. Забитий наприкінці зустрічі був просто подарований ковалівцями, та і загалом по грі сказати нічого – її ми поки що не побачили.

Кривбас офіційно підписав зіркового легіонера

Такий катастрофічний старт у чемпіонаті можна пояснити масштабним оновленням складу. Юрій Вернидуб покинув Кривий Ріг після трьох років роботи, а клуб розпрощався з дев'ятьма футболістами. Більшість з них були представниками торішнього старту. Найбільш серйозними втратами стали Соса (ключовий форвард), Кузик (головний вінгер-універсал) і Романчук (основний центрбек). Відхід Вакулка, Кліщука, Луньова, Хомченовського, Понєдєльніка й Ікенни теж став помітним, хоча не всі ці гравці були важливими

На заміну виписали Патріка Ван Леувена, якому підписали сімох латиноамериканців і українського голкіпера Кемкіна. На днях доїхав ще один легіонер. Розібратись у цьому кадровому хаосі дуже непросто – зараз навіть постала проблема ліміту. До того ж, нинішній коуч Кривбаса ніколи не починав з місця в кар'єр, витрачаючи кілька місяців на формування основи й ґрунтовно працюючи над організацією гри.

Поки є він тільки приглядається до футболістів. Зокрема, молодому Шевченку довірили стерегти опорну зону, однак під тиском колосу хавбек розгубився, привіз гол і купу моментів. Рішення випустити Ярослава в основі взагалі дивне, адже на зборах цю позицію віддавали Бандейрі, якого й довелося випускати по перерві.

Словом, Кривбас прямо зараз не збирається вражати. Металіст 1925 же повернувся в еліту на грошових мішках, за два роки витративши близько 6 млн євро. І це тільки на трансфери. Калюжний, Крупський, Шабанов, Мартинюк, Павлюк, Антюх, Павлюк, легіонери з Албанії – це лишень ті, хто вже прийшов у команду, однак харків'яни ще продовжують шукати підсилення. Зокрема, писали про інтерес до Шепелєва.

Здавалося, що цей монстр просто знищить Оболонь у 1-му турі, як знищив основу Борусії М у спарингу перед стартом сезону (3:1). Втім, замість цього вболівальники побачили... А нічого вони не побачили. Металіст 1925 мав лишень два небезпечних удари, та ще й припустився низки помилок в обороні. "Пивовари" могли двічі забивати Металісту 1925.

Очевидно, що в наступних матчах "жовто-сині" додаватимуть, однак це стосується усіх команд УПЛ. Прямо зараз же зустрічаються два найбільших розчарування 1-го туру – це дуже добре. Харків'янам і криворіжцям треба доводити, що провал на старті був лишень випадковістю.

Кадрова ситуація

Травмовані: Дібанго (Кривбас)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Металіст 1925

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Рохас, Бекавац – Бандейра – Задерака, Іліч, Твердохліб, Микитишин – Мендоса

Металіст 1925: Варакута – Крупський, Павлюк, Шабанов, Мартинюк – Калюжний – Арі, Калітвінцев, Панченко, Антюх – Мба

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Цей матч може завершитись з будь-яким результатом і рахунком. Чомусь здається, що майже абсолютна відсутність моментів у 1-му турі була аномалією – занадто вже потужний склад у Металіста 1925 і Кривбаса. Голи мають бути, але навряд чи багато.

Спрогнозувати щось більше важко. Однозначно не віриться, що команди проб'ють ТБ 2,5: харків'янам бракує форварда, а криворіжцям – зіграності.

ЛНЗ – Епіцентр

ЛНЗ став ще одним колективом, який не вразив на старті, але гучної невдачі не сталося. Черкасці у поєдинку проти Зорі хоч і зіграли в доволі понуру нічию, однак кілька цікавих хайлайтів і моментів створила. Особливо запам'ятались тонкі передачі Яшарі, ефектний дриблінг вінгера Оба й промах Кузика повз порожні ворота з метру.

Це трішки нагадувало футбол, який Віталій Пономарьов ставив Руху. Прагматично, з перспективними контратаками й сильними флангами, з мінімумом моментів біля власних воріт. Власне, він і рухається в цьому напрямі – інакше б чотирьох екс-підопічних (Дідика, Горіна, Рябова й Ледвія) у Черкаси не виписали б.

Взагалі, літня трансферна кампанія ЛНЗ була однією з найпотужніших. Окрім рухівців, клуб підписав суперголкіпера Паламарчука, забрав Кузика із Кривбаса й Кисіля з Чорноморця. Також сюди переїхав Марко Подоляк – вихованець Динамо, який останній сезон провів у Леганесі С. За вінгера Оба виклали рекордні 700 тисяч євро, а загалом клуб витратив понад 2,3 млн.

Потенціал у цього ростеру величезний, однак роботи з ним ще занадто багато. На просторі підопічні Віталія Пономарьова здатні розривати, але чи здатна ця команда трощити "автобуси"? Поки що так не здається, але без перевірки не дізнаєшся. Епіцентр надасть її повною мірою.

Підопічні Сергія Нагорняка дебютували в УПЛ з шикарного матчу проти Шахтаря. Тренерський штаб дуже добре проаналізував особливості гри "гірників", сівши у максимально низький блок. Таким чином, подільці не залишали простору за своєю спиною, а тому вінгерам і "десяткам" донеччан було нікуди вбігати. Крім того, лінію оборони розтягували до 6-7 виконавців, намагаючись нейтралізувати загрозу від бразильських флангів.

Щоправда, це залишало простір в опорній зоні, але Епіцентр сподівався на щільність захисників у штрафному. І дійсно – удари дуже часто блокувались. Все це дозволило протримати ворота "сухими" до 80-ї хвилини, хоча гранд домінував тотально. Крім того, новачки УПЛ круто проаналізували вразливості Шахтаря у перехідних фазах, створивши три явних гольових нагоди з контратак.

І ось як ЛНЗ повинен зламувати таку оборону, якщо не вдалося впоратись із привізним захистом луганців? Склад черкасців явно заточений на атаку глибини й флангову гру, а у спробах розхитати блок Епіцентру команда ризикує розкритись – і отримати ривки Сіфуентеса за спини з ударами у поперечку.

З іншого боку, "насінневий завод" суттєво переважає "епіків" за кадровим потенціалом. Також колектив сильно підготований у фізичному плані – після 60-х хвилин підопічні Віталія Пономарьова тільки додавали. Дебютантам УПЛ завжди бракує витривалості. Словом, протистояння в Черкасах інтригує.

Кадрова ситуація

Травмовані: Ліповуз (під питанням) – Путря

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч ЛНЗ – Епіцентр

ЛНЗ: Ледвій – Пасіч, Муравський, Дідик, Драмбаєв – Кушніренко – Оба, Танковський, Яшарі, Ейнел – Ассінор

Епіцентр: Білик – Танчик, Григоращук, Мороз, Климець – Миронюк – Хоакінет, Запорожець, Кош, Янаков – Борячук

Прогноз "Футбол 24" – нічия, ТМ 2,5

ЛНЗ виглядає фаворитом, адже різниця в складі дуже велика. От тільки Шахтар мав ще більшу перевагу – а Епіцентр ледь не втримав нічию. Підопічні Сергія Нагорняка дуже вміло ставлять низький блок і класно контратакують, тож черкасцям буде непросто.

Враховуючи досвід 1-го туру, ризикнемо поставити на нічию. ЛНЗ буде важко пробити низький блок Епіцентра, а дебютантам УПЛ буде непросто з хорошим балансуванням атак суперника. Можливо, голи й будуть, але тотал менше 2,5 здається залізним – а ще ми поставимо на нічию.

