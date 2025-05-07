Якби Ернеста Хемінгвея попросили написати найкоротший твір про український футбол, то він би написав онлайн матчу Кривбаса проти Лівого Берега. Ось як би він виглядав:

Поєдинок мали провести 15 березня ще о 15:30, але через повітряні тривоги початок двічі переносили. Зігравши одну хвилину, команди відправились на третю тривогу – але матч так і не було продовжено. Лише тепер, 7 травня, УПЛ знайшла вікно для проведення догравання.

З того часу склади змінилися не сильно. У стартовому складі криворіжців був Мендоса, який збирався покинути країну через обстріли – але контракт опинився сильнішим. Повернувшись до тренування, вінгер зазнав травми.

Крім того, через пошкодження не зіграє Хомченовський, який вилетів до кінця сезону. Також у попередній зустрічі передній м'яз стегна потягнув Дібанго. Всі інші футболісти Кривбаса на місці – як і в Лівого Берега. Це неабияк важливо, враховуючи цінність даного поєдинку. Для киян він ризикує стати одним із останніх в еліті.

"Лелеки" після хорошого старту року пішли в круте піке, видавши 6-матчеву безвиграшну серію при 5-ти поразках. Частково в цьому винен важкий календар – підопічні Віталія Первака зіграли з Динамо, Шахтарем, Олександрією, Поліссям, Зорею і Карпатами, причому в усіх цих поєдинках вони виглядали симпатично бодай тайм (а у житомирян навіть очки відібрали). Дійсно слабко новачок УПЛ зіграв лише з Колосом.

Як наслідок, Лівий Берег повернувся у зону перехідних матчів, а зона прямого вильоту розташована всього у трьох балах позаду. Саме тому киянам вкрай важливо зачепитись бодай за нічию з Кривбасом – от тільки суперник в цьому не зацікавлений. Команді Юрія Вернидуба потрібна перемога за будь-яку ціну.

Криворіжці перебувають у трьох пунктах від зони єврокубків. Четверте місце поки що тримає Полісся, але Карпати відстають лишень через гірші додаткові показники. Їх необхідно наздоганяти – іншого такого шансу за три останні тури вже не випаде. От тільки останні матчі змушують сумніватись в успіху.

Так, Кривбас зіграв внічию у дограванні з Шахтарем (і міг виграти, якби не прикра історія з пенальті Іліча), дав бій Динамо, розділив очки з "гірниками" у повній зустрічі та розгромив Зорю. По грі колектив виглядав доволі симпатично – втім у попередніх двох турах сталися нульові нічиї з ЛНЗ і Рухом. При доволі низькій кількості моментів.

Кривбас достатньо привозить в обороні (чого тільки моменти Карабіна коштують), демонструє певні ознаки класу й настирності попереду, але цілісності колективу бракує. Це – шанс для Лівого Берега.

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Лівий Берег

Кривбас: Маханьков – Понєдєльнік, Конате, Романчук, Кузик – Іліч – Задерака, Твердохліб, Вакулко, Микитишин – Соса

Лівий Берег: Механів – Соколов, Банада, Семенов, Шаповал – Косовський, Дедух – Шастал, Синиця, І. Когут – Сухоручко.

Прогноз "Футбол 24" – перемога Кривбаса

Кривбас очевидно сильніший, а Лівий Берег після міжнародної паузи поступається усім таким колективам. Винятком стало Полісся, однак там суперник виставив напіврезерв. Так, кияни також дали бій Карпатам, забивши два голи, але це сталося при грі в більшості.

Команда Віталія Первака може бути симпатичною й небезпечною, а Кривбас цілком може подарувати очки. Власне, у зустрічі першого кола криворіжці здобули лишень мінімальну перемогу. Чомусь здається, що і зараз вони виграють з невеликою перевагою – але таки виграють.

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