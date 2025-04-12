Кривбас 12 квітня зіграє поєдинок 24 туру української Прем’єр-ліги з київським Динамо. Стартові склади команд і онлайн-трансляція поєдинку – на Футбол 24.

Матч Кривбас – Динамо 12 квітня 2025 року розпочнеться о 13:00, команди вийдуть на газон стадіону Гірник у Кривому Розі. Наживо зустріч можна подивитись на каналі УПЛ ТБ. За головними подіями можна стежити на "Футбол 24" в текстовій трансляції.

Кривбас – Динамо: анонс матчу УПЛ

Кияни налаштовані продовжити свою безпрограшну серію в чемпіонаті України, яка налічує уже 25 матчів (19 перемог, 6 нічиїх). Натомість у Кривбаса є додаткова мотивація – відзначити ювілей свого головного тренера. Юрій Венидуб проведе 150-й домашній тренерський поєдинок на рівні УПЛ.

Стартові склади на матч Кривбас – Динамо

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Романчук, Конате, Дібанго – Іліч – Кузик, Твердохліб, Задерака, Ікенна – Соса

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат