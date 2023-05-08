Кривбас і Динамо зустрічаються у 25-му турі чемпіонату України. Склади та посилання на онлайн-трансляцію поєдинку дивіться на "Футбол 24".

Динамо продовжує відчайдушну боротьбу зі Зорею за третю сходинку УПЛ. Олександр Шовковський, який "прикриває" Мірчу Луческу після відоходу останнього на тривалий лікарняний, набрав непогану ходу, здобувши дві перемоги в останніх двох матчах (з Металістом і Ворсклою).

Кривбас – Динамо: анонс матчу УПЛ

Матч, як і онлайн-трансляція Кривбас – Динамо на "Футбол 24", стартує о 13:15 (внесла корективи повітряна тривога на території України). Позитивний результат матиме важливе значення і для Вернидуба і Ко – "біло-червоно-чорні" намагаються не відпустити Олександрію у гонитві за місце у єврокубках (наразі підопічні Ротаня випереджають криворіжців на 6 очок за право представляти Україну у Лізі конференцій). Окрім того, не зникло у Кривбаса і бажання реабілітуватись за поразку у першому колі 1:3.

Де дивитися матч Кривбас – Динамо онлайн? Поєдинок на своїй платформі транслюватиме Setanta Sports.

Стартові склади:

Кривбас: Кліщук – Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Дібанго – Капіч, Татарков – Задерака, Луньов, Хомченовський – Микитишин.

Динамо: Нещерет – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Андрієвський – Беніто, Буяльський, Кабаєв – Ванат.