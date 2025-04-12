Кривбас поступився Динамо (0:2) в рамках 24-го туру УПЛ. Рахунок та огляд матчу читайте в цій новині на "Футбол 24".

УПЛ, 24 тур

Кривбас – Динамо – 0:2

Голи: Ярмоленко, 35, Ванат, 74

Вилучення: Попов (Динамо), 64, пряма червона

Попри плани розпочати о 13:00, реально стартовий свисток пролунав більше ніж на годину пізніше – о 14:05. Кривий Ріг залишається одним з найменш безпечних тилових міст України, продовжує потерпати через загарбницьку війну росіян.

Ярмоленко забив 200-й гол на топ-рівні за українські команди та женеться за рекордом Шацьких в УПЛ

Господарі гостро почали гру. Вже на першій хвилині після широкої атаки Соса скинув м'яч на Твердохліба, який бив у дотик (динамівці заблокували). Тут же Понєдєльнік заробив штрафний, підставившись під фол Шапаренка, який сьогодні провів за столичний клуб 200-й матч на топ-рівні. Нещерет впорався з ударом Іліча зі стандарту.

Після цього спалаху кияни перехопили ініціативу й на кілька хвилин затисли команду Юрія Вернидуба в межах її штрафного майданчика. Ніби й перспективно, але простріли ні Ваната, ні Дубінчака до адресата не дійшли, а найбільша небезпека виникла після невдалої гри на виході Кліщука.

Команди продовжили тримати непоганий тайм, діючи організовано. Більше м'яч тримався у ногах господарів. Водночас це створювало шанси для випадів киянам. Зокрема, так сталося після перехоплення Дубінчака, який запустив уперед Ваната. Влад почав загравати Буяльського, чим зробив лише гірше. Атака на цьому захлинулася.

Кривбас, хоч і володів територіальною перевагою, більше проблем супернику не створював. Спроби хоч якось загострити почали завершуватися втратами далеко від воріт Нещерета. Кияни відразу намагалися відповідати. Переважно у цих переходах адресатом був Ванат, якого захисники прикривали досить щільно.

А потрібно було не лише Ваната. Чи бодай просто грати уважно. На 35-й хвилині відразу троє (!) захисників Кривбаса пропустили м'яч, який Дубінчак спрямував уздовж воротарського. В результаті, на дальній стійці ніхто навіть близько не заважав Ярмоленку. Андрій забив свій 200-й (та один з найлегших) гол на топ-рівні у складі українських команд.

Наступне пожвавлення у грі глядачі побачили аж перед перервою. Спочатку Попов непогано, хоч і неточно, бив після кутового, а потім на протилежному кінці поля Соса з перспективної позиції відправив м'яч точно туди, де стояв Нещерет.

Другу половину теж активніше почав Кривбас. Попов не зміг влучити у м'яч, організувавши вихід для Соси. Втім, Нещерет вчасно зблизився і врятував. Другим темпом прагнув пробити Понєдєльнік, але його збив усе той же Попов. Штрафний із площі напівкола від Іліча не назвеш вдалим – прямо в голову Шапаренку, який був у стінці. На щастя без негативних наслідків для здоров'я Миколи.

Варто відзначити, що інтенсивності, як у першому таймі, вже не було. Динамо закономірно почало діяти обережніше. Не зовсім від оборони, але й уперед бездумно ніхто не біг. Кривбасу, звісно, було важко зламувати таку оборону. Однак в агресії господарі додали.

Кілька нагод покарати свою команду змарнував вихованець Динамо Денис Кузик. Спочатку хавбек не зміг вирізати точну передачу на Сосу. Згодом Понєдєльнік класно пробив з метрів 25-ти. Нещерет відбив перед собою, а Кузик вкрай погано підлаштувався під удар другим темпом, зовсім неточно.

Господарі поля продовжили тиснути й таки заробили перевагу, хоч і не в рахунку. Попов не дав Сосі вийти на побачення з голкіпером з порушенням правил. Відразу читалося, що це має бути вилучення за позбавлення нагоди забити гол. Втім, Микола Балакін спочатку показав жовту. Лише отримавши запрошення передивитися момент біля монітора, арбітр змінив попередження на червону для Дениса.

Гра в більшості Кривбасу не пішла. Так, Динамо не заважало супернику контролювати м'яч, але й не збиралося відмовлятися від контратак. На 74-й хвилині Дубінчак класно вирізав діагональ на Ваната. Влад прийняв, якось дуже легко обіграв Дібанго та пробив Кліщука. Вже друга результативна помилка капітана господарів у цьому матчі та другий асист Дубінчака.

Кінцівка пройшла на зустрічних курсах. У киян вибігали свіжі Піхальонок і Волошин, але не доводили справу до удару. За криворіжців віддувався Понєдєльнік. Спочатку Андрій поцілив у стійку воріт, а трохи пізніше непогано пробив під поперечину, змусивши Нещерета вкотре рятувати.

Тож після цієї перемоги Динамо вже має 60 очок та робить черговий крок до чемпіонства, яке точно буде достроковим. Золоті медалі для киян – лише питання часу. Кривбас залишається поза зоною єврокубків. У підопічних Вернидуба дві поразки поспіль, а наступний матч буде проти Шахтаря.