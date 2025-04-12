Динамо вже давно коронували на чемпіонство. Навіть Маріно Пушіч – головний тренер Шахтаря – публічно капітулював перед киянами, хоча насправді "біло-синім" розслаблятись зарано. Олександрія відстає від киян всього на чотири очки, а у донеччан "мінус сім" при грі в запасі й Класичному попереду. Звісно, повірити у фіаско підопічних Олександра Шовковського важко, але всього одна осічка може вилитись у мандраж в наступних турах.

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За такого розкладу перемога над Кривбасом стає життєво необхідною. На щастя для фанів столичного клубу, останні матчі дозволяють вірити у цей результат. Після міжнародної паузи Динамо вкрай спокійно та ефектно розібралося з міцним Рухом, потім здолало львів'ян резервним складом, а після цього легко прибило Лівий Берег – хоча "лелеки" двічі мучили Шахтар, тримаючи "нулі" протягом години.

Так, суперники не такі вже й страшні, але вражала сама якість футболу "біло-синіх". Яскраві комбінації, тотальний контроль над грою, шикарні відкривання, найкращі голи й передачі туру – все це про Динамо. Важко навіть когось виділити, адже всі виконавці набрали форму й приємно дивують. Що найбільш важливо, команда довела здатність розвалювати низькі блоки за тайм, майже нічого не дозволяючи біля власних воріт.

Хоча в цілому оборона залишається вразливим місцем, певні покращення відчуваються і тут. Зокрема, вже не такими критичними є проблеми в обороні на стандартах – взнаки дається зміна схеми оборони на кутових і штрафних. От тільки Кривбас є на порядок потужнішим за Рух і Лівий Берег разом узяті, тож істинну силу квітневого Динамо ми побачимо лише зараз.

А може й не побачимо. Друга половина сезону дається криворіжцям важко. Підопічні Юрія Вернидуба зазнали трьох поразок у п'яти поєдинках – причому всі ці невдачі були вкрай неприємними. Верес влаштував розгром, Інгулець забив два голи й виграв "всуху", а Олександрія не пустила команду в зону єврокубків. До неї бракує трьох очок.

Взяти гору вдалося лишень над Ворсклою в зустрічі без моментів. Втім, у Кривбаса є і позитив. Навесні колектив зумів зачепитись за заслужену нічию з Шахтарем, а топ-4 залишається зовсім недалеко – в трьох очках при двох матчах у запасі. При цьому до складу з дискваліфікації повернувся Твердохліб, який забивав у шести останніх іграх, коли виходив у основі. Він є найефективнішим футболістом УПЛ за конвертацією ударів у голи.

От тільки важко не звернути увагу на пропуск голів у чотирьох матчах з п'яти. Як і всього один забитий м'яч у другій половині сезону. Крім того, останні події в Кривому Розі створюють серйозний ментальний тиск – особливо на легіонерів, адже останні прильоти відбулися недалеко від бази. Всі ці фактори змушують сумніватись у здатності відібрати очки у Динамо.

Кадрова ситуація

Травмовані: Якимець – Тимчик

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Динамо

Кривбас: Маханьков – Понєдєльнік, Романчук, Конате, Дібанго – Іліч – Кузик, Твердохліб, Микитишин, Мендоса – Соса

Динамо: Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Михайленко – Ярмоленко, Буяльський, Шапаренко, Кабаєв – Ванат

Прогноз "Футбол 24" – перемога Динамо

Динамо має бути важче, ніж у попередніх турах. При всіх нюансах Кривбас залишається колективом із досить потужним складом, який тренує сильний фахівець. Вже на одному куражі від зустрічі з грандом криворіжці можуть створити кілька гострих моментів. Як проти Шахтаря.

Та і в цілому чемпіонат зараз такий, що усі можуть прибити всіх. Тим не менш, зміст гри підопічних Юрія Вернидуба та результати навесні не залишають особливих варіантів для прогнозу. Динамо з великою ймовірністю переможе.

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