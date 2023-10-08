Матч Кривбас – Чорноморець відбудеться сьогодні, 8-го жовтня, на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі Кривбаса.

Це – битва за перше місце УПЛ. Доволі справедливо було б побачити один із цих клубів на вершині таблиці перед міжнародною паузою, адже криворіжці й одесити до початку жовтня реально демонстрували чи не найкращий футбол в чемпіонаті. Причому це був саме футбол, а не бий-біжи.

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Обидві команди мають якісно поставлену систему позиційного наступу, з прекрасними статистичними показниками в атаці. Підхід у роботі без м'яча у них дещо різниться – підопічні Романа Григорчука мають вразливу лінію захисту, тож працюють через інтенсивний пресинг. Юрій Вернидуб же відходить у середній чи низький блок, користуючись перевагами своєї потужної оборони.

Кривбас називають новими "мужиками", однак цей проект навіть цікавіший за ту класичну Зорю. Криворіжці мають одні з найвищих показників УПЛ за кількістю передач у район штрафного, за середньою дистанцією удару та кількістю розрізних пасів. Щоправда, тиждень тому вся ідилія розвалилась – Рух скористався помилками захисників, перегравши підопічних Юрія Вернидуба з рахунком 3:1 на їхньому ж полі.

А за кілька днів до цього сталося фіаско з Чорноморцем в Кубку. Матч був рівним, а долю путівки у чвертьфінал вирішив гол на останніх секундах – хоча заміни Юрія Вернидуба дещо послабили гру команди (чого не скажеш про перестановки Романа Григорчука). Тим не менш, Кривбас виглядає значно стабільнішим за одеситів. Після поразки від Олександрії в 1-му турі криворіжці видали серію в 7 матчів без поразок, вигравши 5 поєдинків і розписавши 3:3 з Шахтарем.

Чорноморець теж потягав гранда, та ще й переміг (3:2 з Динамо). Тим не менш, Роман Григорчук не демонструє захвату від футболу своїх хлопців – він бачить, що роботи ще вкрай багато. "Моряки", попри дуже симпатичний футбол, схильні до послідовного чергування поразок і перемог. Лишень в останнім часом тенденцію вдалося подолати, видавши 3-матчеву виграшну серію (включно з кубковим матчем) та розписавши нічию із Зорею.

Щоправда, останній матч виглядав досить тривожно, адже луганці виступили значно краще. Особливо в другому таймі. Чорноморець діяв вайлувато й не демонстрував тієї ж організованості, що раніше – втім, взнак міг датись фактор втоми. Плюс, одесити чергують не тільки результати, а і якість свого футболу. По ідеї, зараз настала черга демонструвати топ-гру.

Кадрова ситуація

Травмовані: Семенов, Якимець, Соса – Білик, Шевченко, Войтіховський

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Чорноморець

Кривбас: Кліщук – Понедєльнік, Стецьков, Бескоровайний, Дібанго – Іліч, Бізімана – Задерака, Хомченовський, Луньов – Дебелко

Чорноморець: Варакута – Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару – Дада, Васильєв, Шпорн – Брагару, Ієде, Авагімян

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Кривбас фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Юрія Вернидуба – 2.29. На тріумф Чорноморця дають 3.25, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.30.

Фахівці не визначились із можливою результативністю зустрічі. Тотал більше 2.5, як і тотал менше 2.5, оцінюється коефіцієнтом 1.95. Гол Романа Дебелка помножить вашу ставку на 2.55, а Самсона Ієде – на 2.75.

Матч Рух – Минай відбудеться сьогодні, 8-го жовтня, на стадіоні "Арена Львів". Стартовий свисток пролунає о 15:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на ютуб-каналі УПЛ ТБ.

Рухівці після феєричного старту сезону різко збавили оберти. В якусь мить навіть здалося, що львів'яни здулися – команда розділила очки з Колосом і Металістом 1925, а ЛНЗ взагалі програла. Спад форми став помітним ще у переможній грі з Поліссям, де просто пощастило з фейлом голкіпера.

Втім, після цього Рух розписав результативну нічию з Шахтарем, виглядаючи краще за "гірників" навіть у рівних складах. Далі підопічні Віталія Пономарьова поїхали у Кривий Ріг, де очікувався винос у виконанні господарів – але все завершилось рахунком 3:1 на користь "жовто-чорних". При цьому команда перемогла у фірмовому стилі, стримавши суперника у першому таймі й розірвавши в другому. Звісно, там допомогли помилки захисників, однак львів'яни активно їх провокували своєю настирністю та інтенсивністю.

Між цими успіхами стався прикрий виліт з Кубка, однак то таке. Все вирішив автогол на останніх секундах, та і склад на Олександрію був ротованим. У чемпіонаті ж Рух нагадав про свої швидкі ноги, талановиту молодь і сміливий стиль гри – останнього дуже не вистачало в епоху Кучука. Щоправда, все це не гарантує "жовто-чорним" успіхів у кожному турі, адже Віталій Пономарьов керує одним із наймолодших складів УПЛ.

Минай дуже хоче скористатись цим фактом, хоча у Володимира Шарана не набагато старший колектив. Закарпатцям критично потрібна перемога – вони не виграли жодного матчу в поточному сезоні, загрузнувши на останній позиції в УПЛ. При цьому "лисиці" зазнали шістьох поразок, три з яких припали на прямих конкурентів у боротьбі за виживання (Металіст 1925, ЛНЗ і Минай).

На певному відрізку минайці дійсно виглядали слабко, однак протягом останніх турів команда суттєво додала у якості футболу. Вона регулярно створює моменти високого ґатунку, та і робота на стандартах покращилась. На жаль, підопічним Володимира Шарана не щастить – або з реалізацією, або з арбітражем. Матч проти Зорі мав завершуватись перемогою (закарпатці запороли всі свої шанси), а з Оболонню не поставили чистий пенальті наприкінці зустрічі.

Словом, недооцінювати Минай не можна. Ця "лисиця" кусається.

Кадрова ситуація

Травмовані: Воробчак (Минай)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Рух – Минай

Рух: Ледвій – Сич, Слюбик, Дідик, Роман – Сапуга, Едсон – Соломон-Отабор, Таллес, Руніч – Климчук

Минай: Бандура – Чуєв, Нємчанінов, Мельник – Дмитрук, Вітенчук, Ралюченко, Булеза – Кораблін, Твердохліб – Одарюк

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Рух безумовним фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Віталія Пономарьова – 1.60. На тріумф Миная дають аж 6.60, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.95.

Фахівці не очікують на результативну зустріч. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.15, аналогічний тотал менше – 1.78. Гол Юрія Климчука помножить вашу ставку на 2.10, а Олега Вишневського – на 3.20.

Матч Оболонь – Металіст 1925 відбудеться сьогодні, 8-го жовтня, на стадіоні "Оболонь". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом. Дивитись гру можна безкоштовно на MEGOGO.

Оболонь продовжує справляти позитивне враження на спільноту. Його дещо паплюжать вічні скарги на суддівство, однак цим грішать усі клуби – а от на футбольному полі кияни виглядають симпатичніше за інших. Фактично, за дев'ять турів новачок УПЛ серйозно провалився тільки раз, жахливо зігравши з Чорноморцем, але навіть там були шанси зачепитись за нічию.

Всі інші ігри були або рівними, або ж "пивовари" зробили максимум із можливого. Втім, дивує навіть не цей факт – більш важливо, що Оболонь розвиває власний футбол концептуально. Якщо на старті сезону команда концентрувалась виключно на обороні та створенні нестерпних умов для суперників, то в останніх матчах Валерій Іващенко пресингував і проводив ґрунтовні позиційні атаки. Винагородою за сміливість став винос Динамо в Кубку – абсолютно заслужений.

Відверто першоліговий склад не дозволяє Оболоні щотижнево конвертувати свої переваги в перемоги. Кияни поки що нестабільні навіть по ходу однієї гри. Тим не менш, прямо зараз перебування у зоні перехідних матчів здається несправедливим. Колектив відібрав очки у СК Дніпро-1, тричі забив Динамо й вибив "біло-синіх" з Кубка, а також повністю нейтралізував могутню атаку Кривбаса – таких новачків в чемпіонаті вже давно не було.

Суперник у киян сьогодні непростий. Металіст 1925 видав 5-матчеву серію без поразок в УПЛ, здобувши три перемоги – зокрема, над Зорею Валерія Кривенцова. Серія мала продовжитись, однак у Дніпрі команді Едмара не пощастило з арбітражем. Що найбільш прикро, у харків'ян збився приціл у завершальній стадії атак. "Жовто-сині" розігрували їх дуже гостро, з регулярним входом у штрафний або з передачами у зону перед ним, але підводила реалізація.

Металіст 1925 непогано карає за поганий пресинг, вилітаючи в стрімкі контратаки. Питання тільки в тому, чи надасть Оболонь простір – здебільшого, відповідь негативна. Плюс, варто відзначити, що харків'ян не вистачає на повний матч, та і пропускають голи вони регулярно. В останніх п'яти іграх колектив лишень раз залишив свої ворота сухими. Проблема.

Кадрова ситуація

Травмовані: Бичек, Капінус (Металіст 1925)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Оболонь – Металіст 1925

Оболонь: Рибка – Нагієв, Приймак, Лук'янчук, Прокопенко – Мединський, Черненко, Мороз, Груша – Краснопір, Тарануха

Металіст 1925: Мозіль – Жичиков, Червак, Безуглий, Курило – Габелок, Вачіберадзе, Чирук – Русин, Борячук, Дмитренко

Прогноз букмекерів

Надійний букмекер FAVBET вважає Оболонь фаворитом матчу УПЛ. Коефіцієнт на перемогу підопічних Валерія Іващенка – 2.46. На тріумф Металіста 1925 дають 3.30, а нічию оцінили коефіцієнтом 3.10.

Фахівці впевнені у низькій результативності зустрічі. Тотал більше 2.5 оцінюється коефіцієнтом 2.73, аналогічний тотал менше – 1.46. Гол Ігора Краснопіра помножить вашу ставку на 3.00, а Андрія Борячука – на 3.20.

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