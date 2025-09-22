Фанати Шальке зійшлися у сутичці з прихильниками Борусії Д та Кельна після матчу 2-ї Бундесліги.

У Німеччині стався гучний випадок фанатського насильства. Як інформує The Athletic з посиланням на поліцію Дортмунда, після матчу 2-ї Бундесліги між Шальке та Магдебургом сотні фанатів клубів влаштували масову бійку.

Події розгорнулися у суботу ввечері, коли поїзд з уболівальниками Шальке, що повертався до Гельзенкірхена, двічі екстрено зупинявся. Вдруге це сталося о 22:50 неподалік від станції Дортмунд-Шарнхорст. Тоді велика група пасажирів вибігла з вагонів і попрямувала до лісосмуги біля спортивного поля. За попередніми даними, саме там відбулася сутичка між агресивно налаштованими фанатами Шальке, прихильниками Борусії Д та невеликою групою фанатів Кельна. Поліція повідомила про близько 300 осіб, пов’язаних із Шальке, 90 – із Борусією і 5 – із Кельном.

Правоохоронці вилучили рукавички, капи та балаклави, а декількох осіб тимчасово затримали на місці подій. Проти учасників інциденту відкрито кримінальні справи.

Фанатів Шальке згодом під охороною поліції повернули до поїзда. Унаслідок інциденту рух складу затримався більш ніж на 75 хвилин, а для контролю ситуації довелося залучити навіть поліцейський гелікоптер.

Того ж дня Кельн поступився у виїзному матчі проти РБ Лейпциг (1:3), тоді як Борусія Д свій поєдинок грала у неділю проти Вольфсбурга і перемогла 1:0.

