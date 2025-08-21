Кривава бійня на матчі титулованих клубів – десятки постраждалих і сотні затриманих, важливу зустріч не дограють (ВІДЕО)
Поєдинок Копа Судамерикана між Індепендьєнте та Універсідад де Чилі переріс у масове побоїще.
Матч 1/8 фіналу Копа Судамерикана між аргентинським Індепендьєнте та Універсідад де Чилі завершився справжнім жахіттям. Поєдинок у Буенос-Айресі було зупинено на 48-й хвилині за рахунку 1:1 через масові заворушення на трибунах, повідомляє BBC.
44-річний воротар переписав історію футболу і встановив світовий рекорд – унікальне досягнення, що затьмарює Роналду
Інцидент почався у перерві, коли чилійські вболівальники почали закидати господарів камінням, палицями, пляшками та сидіннями. У відповідь частина фанів Індепендьєнте увірвалася в гостьовий сектор, побила та навіть роздягла декого з опонентів. Один із фанів Універсідад де Чилі був змушений стрибати з трибун, аби врятуватися від натовпу.
За офіційними даними, щонайменше 10 людей отримали поранення, серед них – із ножовими ранами. Один постраждалий перебуває у тяжкому стані. Повідомляється, що заарештовано понад 300 осіб.
КОНМЕБОЛ заявила, що матч скасовано через "відсутність гарантій безпеки з боку місцевого клубу та місцевих органів безпеки". Поєдинок дограватись не буде. Організація повідомила, що справу буде передано до судових органів, а інформацію щодо подій буде надіслано до дисциплінарного комітету.
Футболіст збірної Чилі Феліпе Лойола, який виступає за Індепендьєнте, у соцмережах написав: "Цей рівень насильства неможливо терпіти. Я не знаю, де була поліція".
Президент Індепендьєнте Нестор Гріндетті звинуватив у всьому чилійських уболівальників, назвавши їхню поведінку "справді ганебною". Аргентинські фанати ж обурювалися рішенням організаторів розмістити гостей занадто близько до домашнього сектора.
Талановитіший за Шевченка, дружба з нападником Барси і вісім шурупів у коліні – історія українського "Голо" з Альбасете