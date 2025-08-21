Поєдинок Копа Судамерикана між Індепендьєнте та Універсідад де Чилі переріс у масове побоїще.

Матч 1/8 фіналу Копа Судамерикана між аргентинським Індепендьєнте та Універсідад де Чилі завершився справжнім жахіттям. Поєдинок у Буенос-Айресі було зупинено на 48-й хвилині за рахунку 1:1 через масові заворушення на трибунах, повідомляє BBC.

Інцидент почався у перерві, коли чилійські вболівальники почали закидати господарів камінням, палицями, пляшками та сидіннями. У відповідь частина фанів Індепендьєнте увірвалася в гостьовий сектор, побила та навіть роздягла декого з опонентів. Один із фанів Універсідад де Чилі був змушений стрибати з трибун, аби врятуватися від натовпу.

За офіційними даними, щонайменше 10 людей отримали поранення, серед них – із ножовими ранами. Один постраждалий перебуває у тяжкому стані. Повідомляється, що заарештовано понад 300 осіб.

КОНМЕБОЛ заявила, що матч скасовано через "відсутність гарантій безпеки з боку місцевого клубу та місцевих органів безпеки". Поєдинок дограватись не буде. Організація повідомила, що справу буде передано до судових органів, а інформацію щодо подій буде надіслано до дисциплінарного комітету.

Футболіст збірної Чилі Феліпе Лойола, який виступає за Індепендьєнте, у соцмережах написав: "Цей рівень насильства неможливо терпіти. Я не знаю, де була поліція".

Президент Індепендьєнте Нестор Гріндетті звинуватив у всьому чилійських уболівальників, назвавши їхню поведінку "справді ганебною". Аргентинські фанати ж обурювалися рішенням організаторів розмістити гостей занадто близько до домашнього сектора.

Son unas bestias pic.twitter.com/7zedxLWYFY — PONGAN A DADIN (@L4uuRP) August 21, 2025

Los de Independiente exhiben la ropa robada a los de Universidad De Chile en la tribuna pic.twitter.com/6oKtJdIwK5 — ? BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) August 21, 2025

