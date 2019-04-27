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"Критики не праві, Челсі проводить успішний сезон", – різка заява Саррі

09:23 60 Читать на русском
"Критики не праві, Челсі проводить успішний сезон", – різка заява Саррі
Мауріціо Саррі / Sky Sports

Головний тренер Челсі Мауріціо Саррі прокоментував слова критиків про те, що "сині" проводять невдалий сезон.

"Ми грали в фіналі Кубка ліги та програли в серії пенальті. Ми в півфіналі Ліги Європи та боремось за топ-4 в АПЛ. Тому зараз у нас хороший сезон, критики помиляються.

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Зараз боротьба йде за 2 дуже великі цілі. Якщо ми вийдемо в фінал, захочемо його виграти.

Ми програли 2 чи 3 матчі неправильним способом, тому іноді почуття не дуже хороше", – цитує Саррі goal.com.

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Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі
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