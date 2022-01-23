Нападник Реала Карім Бензема підтримав Ліонеля Мессі, хоча ще в минулому сезоні вони були суперниками.

"Як це Мессі не досягне успіху в ПСЖ? Потрібен час на адаптацію. Зараз він не забиває багато, але подивіться, що Ліонель робить на полі.

Мессі офіційно повернувся до заявки ПСЖ – очікується дебют аргентинця у 2022 році

У жодному разі не можна так критикувати гравця. Критики Мессі насправді не розуміються у футболі", – наводить слова Бензема Goal.

Нагадаємо, влітку Мессі перейшов вільним агентом у ПСЖ. Наразі 34-річний нападник провів за французький гранд 16 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та 5-ма асистами.

Юве перевіряє чемпіонські амбіції Мілана, Ярмола хоче засмутити Роналду, Джеррард проти Миколенка – анонс вікенду