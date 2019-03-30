Крістіан Вільягра повернувся у футбол після смерті брата

Колишній гравець Металіста Крістіан Вільягра вирішив відновити свою кар’єру.

Захисник вирішив не підписувати контракт з великим клубом, а гратиме за команду з рідного міста Мортерос, яка виступає у регіональній футбольній лізі, інформує El Periodico.

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Нагадаємо, Вільягра минулого року став донором кісткового мозку для свого брата, щоправда, це не допомогло чоловіку і він помер. Через це екс-гравець Металіста зупинив свою кар’єру.

До слова, Вільягра виступав за харківський Металіст з 2010 по 2015 рік, за цей час захисник провів 143 матчі, забив 6 голів та віддав 13 результативних передач.

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