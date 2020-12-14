Нетипова ситуація трапилась під час поєдинку 11-го туру Серії А Болонья – Рома (1:5).

Після поєдинку з Болоньєю дисциплінарний комітет чемпіонату Італії вирішив дискваліфікувати хавбека Роми Бріана Крістанте за богохульство, повідомляє football-italia.

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"Були вивчені відеоматеріали. На 23-й хвилині першого тайму Крістанте виголосив блюзнірські слова, які були чітко зафіксовані без будь-яких сумнівів", – йдеться в заяві комітету. Про які саме слова Бріана йдеться – не повідомляється. 25-річний італієць пропустить один матч.

У нинішньому сезоні Серії А Крістанте провів 10 матчів, в яких відзначився асистом.

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