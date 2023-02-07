Херсонський клуб продав знакові футболки, які ховали від росіян під час окупації, на суму в 100 000 гривень.

Херсонський Кристал зібрав понад 100 000 гривень з продажу ігрових футболок, які були заховані в місті під час російської окупації. Про це повідомив адміністратор клубу Микола Комаренко на своїй сторінці у Facebook.

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Виручені кошти були розподілені між херсонськими військовими, а також волонтерськими організаціями. Кристалу вдалося частково допомогти захисникам у придбанні автомобіля, дрона, пристроїв нічного бачення та екіпіровки.

Крім ігрових футболок Кристала, на благодійному аукціоні було представлено інші меморіалії – ігрова футболка уродженця Херсона Олександра Караваєва, а також книга про Пепа Гвардіолу з автографом каталонського тренера.

"Тричі ми стали свідками щедрих, людяних жестів, коли переможець відмовлявся від лота на користь попередньої ставки, тим самим збільшуючи суму збору майже вдвічі", – зазначив Комаренко.

Повідомляється, що на цьому аукціон не буде припинено.

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