Криза херсонського Кристала продовжується – директор клубу Сергій Шевцов також вирішив подати у відставку.

Кристал офіційно оголосив про відхід одразу 15-ти гравців

Як повідомляє meta-ratings, наразі не йдеться про те, що Кристал не зможе завершити сезон. Коштів, виділених міськрадою, має вистачити на весняну частину чемпіонату. Додамо, що Шевцов виконував обов'язки головного тренера команди після відходу Сергія Валяєва. Цікаво, що через звільнення Шевцова наразі невідомо, хто працюватиме у керівництві клубу.

До слова, Кристал жахливо провів першу частину сезону – остання сходинка та 4 пункти (перемога, нічия та 14 поразок).

Перша ліга: Кристал мінімально поступився Альянсу та продовжив жахливу серію із поразок