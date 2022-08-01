Херсонський клуб виступив з офіційною заявою щодо можливої причетності своїх представників до псевдоклубів окупантів.

"Офіційно. Жоден із нинішніх працівників керівного, тренерського та адміністративного складу МФК Кристал Херсон не має відношення до створених після 24 лютого у місті Херсоні футбольних клубів або їхньої подоби", – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що окупанти заснували на базі Кристала свій псевдоклуб під назвою Фрегат, а його тренером мають назначити Сергія Шевченка, який очолював херсонців.

Цікаво, що раніше фахівець не цурався позувати з прапорами УПА та України з написом Севастополь.

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