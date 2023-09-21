Херсон продовжує потерпати від обстрілів з лівого берега Дніпра, який залишається в тимчасовій окупації. Російські війська використовують не тільки РСЗВ і міномети, але й гатять навіть з танків. У ніч із середи на четвер по житлових будинках міста сталося близько 50 прильотів із важкої артилерії...

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Стадіон футбольного клубу Кристал і прилеглі споруди на території стадіону постраждали не тільки від обстрілів, а й через відсутність належного огляду під час окупації Херсона. У четвер, 21 вересня, херсонський клуб опублікував у своїх соціальних мережах фотографію знищеного газону на стадіоні Кристал. "Наш дім до приходу руськава міра і після", – було зазначено в публікації.

Робота з документами через гугл-перекладач і фірмове херсонське святкування – яким я запам'ятаю комунальний Кристал