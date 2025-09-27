У рамках суботньої програми 6-го туру АПЛ 2025/26 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 6-й тур

Крістал Пелас – Ліверпуль – 2:1

Голи: Сарр, 9, Нкетія, 90+8 – К'єза, 87

Манчестер Сіті – Бернлі – 5:1

Голи: Естев, 12, 65 (автоголи), Нуньєш, 61, Холанд, 90, 90+3 – Ентоні, 38

Челсі – Брайтон – 1:3

Голи: Енцо Фернандес, 24 – Велбек, 77, 90+10, Де Кейпер, 90+2

Вилучення: Чалоба, 53 (Челсі)

Лідс – Борнмут – 2:2

Голи: Родон, 37, Лонгстафф, 54 – Семеніо, 26, Крупі, 90+3

Ліверпуль провів катастрофічний виїзд на матч з Крістал Пелас. Вже на 9-й хвилині мерсисайдці пропустили внаслідок подачі з кутового й відскоку від Гравенберха. Сарр розстріляв ворота з метру. Ще за дві хвилини Ісмаїла міг додати до гола ще й асист, скориставшись жахливою обрізкою Конате – лондонці вискочили 3-в-2, Сарр покотив на Піннока, а його потужний удар парирував Аліссон.

На 22-й хвилині бразилець ще й парирував замикання від Муньйоса, хоча той пробивав у протихід. На 23-й він же врятував при виході Матета віч-на-віч, а на 6-й компенсованій вже й Аліссон виявився безсилим. Гарматний постріл у виконанні Матета прийняла на себе штанга – і це ще не повний список моментів біля воріт чемпіона.

Звісно, підопічні Арне Слота відповідали своїми моментами, але не так вже й часто. До того ж, мерсисайдцям заважав голкіпер – Хендерсон перевів у стійку дальній удар Гравенберха й виграв вихід віч-на-віч у Салаха, а в другому таймі Дін дістав з-під поперечки удар Вірца. Можна ще згадати вривання Ісака з обведенням Хендо, одна подальший постріл шведа пройшов з гострого кута й поцілив у зовнішній бік сітки.

К'єза на 85-й хвилині знову змусив штангу вступатись за Крістал Пелас, а на 87-й компенсованій Федеріко таки зрівняв рахунок. Італієць першим зорієнтувався під час метушні у штрафному, яку створила подача Гравенберха. 1:1!

Втім, останнє слово залишилось за Пелас. На останніх секундах Нкетія уникнув офсайду й прийняв закидання від Геї, після чого прошив Аліссона з лівого краю штрафного. Арне Слот бісився, адже команди переграли цілих півтори хвилини, але загалом "орли" заслужили на свою перемогу. 2:1 на Селхерст Парк!

Таким чином, Ліверпуль зазнав поразки у чемпіонаті вперше з 19 травня, перервавши 6-матчеву безпрограшну серію. Цікаво, що Крістал Пелас вже перемагав мерсисайдців у поточному сезоні, здолавши підопічних Арне Слота в серії пенальті у матчі за Суперкубок Англії. У Салаха і Ко з'явився свій криптоніт!

Манчестер Сіті зіткнувся з невеличкими проблемами в домашній зустрічі проти Бернлі. Команди відправились на перерву за рахунку 1:1, причому "містяни" навіть не самі забили – автоголом відзначився центрбек Естев. Втім, це був лишень пролог до перфомансу 23-річного француза на Етіхаді.

Сіті вирвався уперед на 61-й хвилині внаслідок подачі Фодена й скидки Холанда на Нуньєша. 2:1. Ще за чотири хвилини Естев провів другий автогол, намагаючись перервати простріл Нуньєша на Бобба. 3:1. На 90-й Холанд довів справу до розгрому, відзначившись з-під Естева, а у компенсований час Естев не зміг вибити подачу з глибини – замість цього вийшла скидка назад на хід Ерлінгу. 5:1!

Челсі тим часом зазнав домашньої поразки від Брайтона. У доволі нудному першому таймі господарі зуміли перемогти зусиллями Енцо Фернандеса – аргентинцю вдалося перестрибнути Ван Хекке й замкнути навіс від Кайседо. В цілому, "пенсіонери" домінували, маючи 10:2 за ударами й 3:0 за влучаннями у площину.

Втім, на початку другого тайму все зламалося. Чалоба вже на 52-й хвилині отримав пряму червону за фол останньої надії проти Гомеса. Брайтон не одразу притиснув Челсі, однак поступово "чайки" почали створювати моменти – забивати мав Велбек, який пробивав з обох країв штрафного. В одному випадку врятував Санчес, а в іншому Дані трішечки забракло точності.

Зрештою, Велбек зрівняв рахунок на 77-й хвилині, замкнувши навіс від Мінте. У компенсований же час Брайтон вирвав перемогу внаслідок кутового й атаки другим темпом – вона завершилась навісом на Де Кейпера, якому вдалося перестрибнути Бадьяшиля. 1:2!

На 10-й компенсованій Велбек ще й добив Челсі. Бадьяшиль викотив пас в ноги Груді, той швидко перервів на Дані, а той без проблем протиснув Джеймса та зарядив під поперечку. 1:3!

У паралельному матчі Борнмут розписав бойову нічию з Лідсом. Можна було б сказати "та й таке", враховуючи хід вищезгаданих поєдинків – от тільки "вишні" вже піднялись у топ-3 АПЛ. Серйозно.

