Крістал Пелас здолав Ньюкасл, Шеффілд Юнайтед розписали мирову із Брайтоном, Астон Віла поступилась Саутгемптону

В рамках суботньої програми 27-о туру АПЛ провели чотири матчі. Звіт про зустрічі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії, 27-й тур

Бернлі – Борнмут – 3:0

Голи: Видра, 53, Родрігес, 60 (пенальті), Макнілл, 88

Шеффілд Юнайтед – Брайтон – 1:1

Голи: Стівенс, 26 – Мопей, 30

Крістал Пелас – Ньюкасл – 1:0

Вилучення: Лазаро, 90+5 (Н.)

Голи: ван Анхольт, 45

Саутгемптон – Астон Вілла – 2:0

Голи: Лонг, 8, Армстронг, 90+5

Бернлі вдома приймав Борнмут. Перша половина матчу виявилась для глядачів нудною. Команди пішли на перерву із нульовим рахунком. Але вже на початку другого тайму Видра, виконавши індивідуальний прохід спрямував м'яч у сітку. Трохи згодом, на 60-й Родрігес з пенальті пробив кіпера гостей. Під завісу матчу Макніл знищив Борнмут, дивовижним голом через спину воротаря.

Лестер – Манчестер Сіті: стартові склади та онлайн-трансляція центрального матчу туру – Зінченко поза заявкою

Брайтон на виїзді зустрічався із Шеффілд Юнайтед. Вже у першому таймі гості змогли відкрити рахунок завдяки Стівенсу. Але довго радіти господарям не довелось, адже на 30-й Брайтон зумів зрівняти рахунок. Це Вебстер відгукнувся на передачу у штрафному і влучно пробив у праву дев'ятку.

У другому таймі команди вели матч із перемінним успіхом, проте забити не вдалось жодній. Змін у турнірну таблицю цей матч не вніс.

Крістал Палес в домашньому матчі переграв Ньюкасл. Господарям вдалось забити тільки під завісу першої половини тайму. Ван Анхольт блискуче виконав штрафний, спрямувавши м'яч точно під ліву стійку без шансів для голкіпера. Господарі змогли втримати перевагу до завершення матчу, а на 90+5 гості ще й залишились у меншості.

Саутгемптон впевнено здолав Астон Віллу у домашньому матчі. Господарі забили вже на 8-й хвилині – це Лонг своєчасно опинився у штрафному, і легко спрямував шкіряного у ворота. У цій половині матчу цікавих моментів глядачі більше не побачили.

Під завісу матчу глядачів здивував Армстронг приголомшливим пострілом з меж штрафного майданчика. Гості намагались відігратись, проте ворота суперника у цьому матчі залишились неприступною фортецею.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ АНГЛІЇ