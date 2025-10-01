Прес-служба лондонського клубу уникнула інформаційних проколів, яких часто припускаються закордонні ЗМІ.

Динамо – Крістал Пелас: анонс матчу Ліги конференцій

Крістал Пелас прямо написав, чому гостьовий матч відбудеться не в Україні: "Як і минулого сезону, Динамо змушене проводити всі домашні матчі в Любліні, Польща, майже за 400 миль від своєї домівки. Це пов'язано з російським вторгненням в Україну, а внутрішні матчі досі регулярно призупиняються або переносяться через сирени, що сигналізують про удари".

Також працівники Крістал Пелас правильно транслітерували назву столиці України – Kyiv, а не Kiev, як це досі регулярно дозволяють собі інші джерела.

Нагадаємо, Динамо зустрінеться з Крістал Пелас в рамках першого туру Ліги конференцій. Поєдинок відбудеться на Арені Люблін у Польщі 2 жовтня. Стартовий свисток матчу пролунає о 19:45 за київським часом.

Крістал Пелас: як середняк АПЛ перетворився на непереможну грозу грандів з амбіціями в Європі