Сімнадцятого травня у фіналі Кубка Англії Крістал Пелас несподівано переграв Манчестер Сіті (1:0) й здобув свій перший трофей за 119-річну історію клубу. Ця звитяга означала, що "орли" зіграють в Лізі Європи у сезоні 2025/26. Але доля вирішила іншим чином...

Хоча це була не зовсім доля, а УЄФА, який виключив команду з ЛЄ через спільного з Ліоном мажоритарного власника – Джона Текстора. Саме тому місце Крістал Пелас в ЛЄ посів Ноттінгем Форест, а лондонцям натомість довелось навіть мучитись у кваліфікації Ліги конференцій проти норвезького Фредрікстада. Зрештою "орли" пробились в основний етап турніру, і жереб звів їх із київським Динамо.

Для "біло-синіх" Крістал Пелас стане десятим суперником з Англії на євроарені. Попередні дев'ять – це Арсенал (6 матчів), Ньюкасл (4 матчі), Манчестер Юнайтед (4 матчі), Манчестер Сіті (4 матчі), Челсі (4 матчі), Ліверпуль (2 матчі), Астон Вілла (2 матчі), Сток Сіті (2 матчі) і Евертон (2 матчі, зокрема незабутні 5:2 у Києві).

Астон Вілла перемагала Динамо у Кубку чемпіонів: гол, який не забив Блохін, помилки Чанова, не встояла навіть Баварія

Востаннє чинні чемпіони України грали в офіційному матчі проти англійської команди в 1/8 фіналу ЛЄ 2018/19. Тоді динамівці програли майбутньому переможцю турніру – Челсі. Спочатку кияни згоріли 0:3 на виїзді, а потім отримали 0:5 вдома. Звісно, Крістал Пелас ще далеко до того Челсі, у складі якого сяяли Еден Азар, Н'Голо Канте, Жоржінью та інші зірки світового масштабу. Але варто виділити декількох виконавців, які можуть серйозно нашкодити Динамо у першому турі Ліги конференцій.

Лідери команди

Капітаном Крістал Пелас є Марк Гехі – вихованець Челсі, гравець збірної Англії, який перебуває на олівці топ-клубів світу не перший рік. 25-річний центрбек міг втратити можливість зіграти проти Динамо, адже наприкінці літнього трансферного вікна вже майже перейшов у Ліверпуль. В останній момент угода зірвалася, але Гехі після цього важкого психологічного моменту не здав у грі, а навпаки продовжив демонструвати справжній професіоналізм та надійність в обороні.

У центрі поля заправляє Адам Вортон – справжня перлина команди Олівера Гласнера, який у 2024 році перейшов з Блекберна за 21 млн євро. Тоді здавалося, що це божевільні гроші за гравця з Чемпіоншипу, але 21-річний англієць швидко довів, що може коштувати значно більше. Після переходу Еберечі Езе в Арсенал здавалося, що Вортон може дещо здати, але він продовжує радувати вболівальників Крістал Пелас своєю грою.

Вортон має приголомшливе бачення поля і здатен віддавати передачі з глибини, які неможливо передбачити суперникам. Зараз про Адама мріє кожен клуб АПЛ, ба більше – ним захоплюються навіть в Реалі, а Алонсо бачить в ньому ідеального опорника на роки вперед.

Жан-Філіп Матета – це центральний нападник, який, мабуть, уже переріс Крістал Пелас. Він переїхав в Англію у 2021-му з Майнца і спершу справляв враження середньостатистичного форварда-стовпа. Але за чотири роки на Селхерст Парк 28-річний француз конголезького походження розкрився у нових якостях. Влітку ним цікавився Манчестер Юнайтед, але зрештою обрав молодшого Беньяміна Шешка, а Жан-Філіп залишився у Крістал Пелас.

На користь Матета говорить статистика: у 2025 році більше нього (12 голів) в АПЛ забили лише Ерлінг Холанд (16) та Мохамед Салах (14). І це попри важку травму голови, якої Жан-Філіп зазнав у грі з Мілволлом (3:1) у Кубку Англії!

"25 швів": лондонський клуб розкрив стан здоров'я лідера після жахливого зіткнення у матчі Кубка Англії

Попри дивовижні статистичні показники Матета, звання найкращого бомбардира команди в поточному сезоні він ділить з Ісмаїлою Сарром (в обох виконавців по 4 забиті м'ячі). Сенегалець запалював в АПЛ ще декілька років тому в Уотфорді, але після вильоту у Чемпіоншип "шершні" втратили нагоду вдало продати його за чималу суму. Саме тому транзитом через Марсель він опинився у Крістал Пелас. На Селхерст Парк 27-річний вінгер повернув свою найкращу форму. Новим Садіо Мане, як пророкували йому в Сенегалі, Сарр так і не став, але є важливим елементом команди Гласнера.

Єремі Піно – зірковий новачок "орлів", який влітку перебрався в Лондон із Вільяреала за кошти, отримані після продажу Еберечі Езе. 22-річний іспанець здивував своїм рішенням перейти в Крістал Пелас, хоча у Ла Лізі також було чимало охочих підписати його. Поки що після семи неповних матчів Піно віддав лише один асист, але кризове Динамо може стати ідеальним суперником для іспанця, щоб забити свій дебютний м'яч за нову команду.

Дін Хендерсон свого часу вважався майбутнім спадкоємцем Давіда Де Хеа у Манчестер Юнайтед. Англієць мав доволі успішну оренду в Шеффілд Юнайтед, але потім надто довго полірував лаву запасних на Олд Траффорд. Перспектива бути вічним другим номером не подобалась Хендерсону, тому він обрав перехід у Крістал Пелас.

Звісно, міг отримати шанс стати основним у МЮ, якби дочекався заміни Де Хеа на нестабільного Онана, але навряд чи він про щось шкодує. Завдяки численним героїчним сейвам у фіналі Кубка проти Манчестер Сіті Дін навічно став легендою Крістал Пелас. У матчі проти Динамо роботи у нього, звісно, може бути менше, але за комірець Хендерсон інколи все ж пропускає, що вже трапилось у Суперкубку Англії з Ліверпулем.

Роль тренера в успіхах

За 13 сезонів у АПЛ Крістал Пелас спробував різних фахівців на посаді тренера, але так і не міг знайти ідеального. Тоні Пюліс, Ніл Ворнок, Алан Пардью, Сем Аллардайс, Патрік Вієйра, Франк де Бур – всі вони не затримувались на довгий період, а останній і геть так зганьбився, що більше не тренував у Європі на клубному рівні. Рой Ходжсон на фоні нідерландця взагалі виглядав футбольним генієм. 78-річний англієць двічі приходив у клуб: спочатку тренував з 2017 по 2021 роки, а потім повернувся з пенсії у 2023-му. Але у 2024 році вік Ходжсона все ж дався взнаки, тому йому знайшли молодшу і сучаснішу заміну.

На перший погляд, Олівер Гласнер – звичайна і, здавалось, непримітна фігура для тренерського цеху. Але знавці німецького футболу пам'ятають, що саме австрієць був головним тренером Айнтрахта Франкфурт, який переміг у Лізі Європи сезону 2021/22. Після цього він покинув команду у 2023 році й був без роботи аж до лютого 2024-го. Навіть було дивно, що Гласнер замість якогось топ-клубу Бундесліги обрав середняка АПЛ, який на той момент йшов біля зони вильоту. Але Олівер не прогадав і став справжньою знахідкою для Крістал Пелас.

Справа не лише в перемозі у Кубку Англії чи Суперкубку, а в тому, який стиль сповідує команда. Це не якийсь глухий двоповерховий автобус, а якісний колектив, який може зіграти в яскравий футбол проти будь-якої команди Англії, підлаштовуючись під слабкі сторони опонентів.

А її стадіон – це окрема історія. Селхерст Парк справедливо вважається однією з найатмосферніших арен АПЛ. Фанати тут женуть власну команду в атаки, а опонентів змушують боятися. Динамо по-справжньому пощастило, що Крістал Пелас гратиме на виїзді, хоча й для киян матч у Любліні не можна назвати повноцінним домашнім поєдинком.

Форма команди

Крістал Пелас – єдина команда АПЛ, яка в сезоні 2025/26 ще не поступалася. Після шести турів чемпіонату Англії у колективу Гласнера три перемоги, три нічиїх та загалом 12 очок, через які "орли" несподівано опинилися на третьому місці.

Характерною була перемога Крістал Пелас над Ліверпулем у минулому матчі. Мерсисайдці попри жахливий перший тайм зрівняли рахунок на 87-й хвилині й, здавалось, підуть здобувати вже звичну для себе пізню перемогу. Але лондонці били чемпіонів Англії їхньою ж зброєю – Едді Нкетія подарував три залікові бали Крістал Пелас на 90+7 хвилині.

Крістал Пелас знову здобув сенсаційну перемогу над Ліверпулем, Ман Сіті розбив Бернлі, Челсі у меншості програв Брайтону

Таким чином "орли" довели свою безпрограшну серію до 18 матчів. І це були геть не поєдинки з аутсайдерами та середняками. За цей період вони тричі зіграли з Ліверпулем (2 перемоги та нічия), перемогли Манчестер Сіті в Кубку Англії, розписали нічиї з Челсі та Арсеналом.

Crystal Palace, the last undefeated team in the Premier League, are 18 games unbeaten in all competitions



It's the longest such run in Europe's top-five leagues and includes winning #CPFC's first major trophy pic.twitter.com/MOMWhpeHgp — Men in Blazers (@MenInBlazers) September 29, 2025

Востаннє Крістал Пелас програвав у офіційному матчі ще 16 квітня. Тоді підопічні Гласнера зазнали поразки від Ньюкасла з рахунком 0:5, тому Динамо не слід забувати, що його суперники небезгрішні й можуть припуститися помилок.

Підвищити шанси киян може і ротація у складі Крістал Пелас. До подібних експериментів у минулому сезоні вдавався Енцо Мареска в Челсі. Попри ризикованість таких дій, "пенсіонери" все ж виграли Лігу конференцій, тому динамівцям не слід легковажно ставитись навіть до неосновних гравців суперника. Джастін Девенні, Джефферсон Лерма, Крістантус Уче, Едді Нкетія, Даїчі Камада, Джейді Канво, Борна Соса та інші будуть намагатись робити все, щоб справити враження на Олівера Гласнера, якщо він довірить їм гру проти Динамо.

Крістал Пелас понад сто років не вигравав трофеї. У 2025-му клуб здобув два титули та має серйозні амбіції позмагатися за третій – Лігу конференцій. Завдання Динамо – підпсувати казку "орлів". Чи вийде це у команди Шовковського – дізнаємось вже другого жовтня.

Карпати – Динамо: Шовковський мститься винним і повторює Шахтар, Караваєв і Піхальонок перевертають фіаско, але марно