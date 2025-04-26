Крістал Пелас вийшов у фінал Кубка Англії, розгромивши Астон Віллу на Вемблі – Сарр оформив дубль і віддав асист
Крістал Пелас у рамках 1/2 фіналу Кубка Англії переміг Астон Віллу (3:0). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".
Битва на Вемблі між Крістал Пелас і Астон Віллою мала велике значення для обох колективів. Лондонці не знали виходів у фінал Кубка Англії протягом дев'яти років, а бірмінгемці – протягом десяти. При цьому "орли" ніколи не завойовували цей трофей, а "віллани" востаннє тріумфували в ньому аж у 1957-му.
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Some atmosphere — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 26, 2025
Who will progress to the #EmiratesFACup Final between @CPFC and @AVFCOfficial? pic.twitter.com/TU5eFjbW7d
Очевидними фаворитами були підопічні Унаї Емері, хоча у столичному колективі не забували про лютневий розгром Вілли на Селхерст Парк. І не дарма – чвертьфіналіст ЛЧ відверто провалили півфінал Кубка. Так, бірмінгемці завдали вдвічі більше ударів, однак за очікуваними голами з гри команда награла на мізерні 0,28 xG. І ще 0,58 прилетіло після стандартів.
Підопічні Олівера Гласнера теж не вражали, але саме Крістал Пелас відкрив рахунок на 31-й хвилині. Причому ефектно! Сарр на 31-й хвилині обіграв Діня й прострілив з-під МакГінна на лінію півкола, а Езе звідти зарядив у ліву дев'ятку. Без шансів для Мартінеса. 1:0!
EBERE EZE. THAT IS INCREDIBLE.— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 26, 2025
An unbelievable goal from the @CPFC and @England magician ?#EmiratesFACup pic.twitter.com/SD364TWvBF
Команда Унаї Емері могла відігратись на 39-й хвилині внаслідок подачі з кутового, яку з кількох метрів замкнув Конса. Хендерсон виконав блискучий сейв. Окрім цього, в першому таймі пригадується тільки постріл Роджерса з близької відстані повз дальній кут – інших нагод "віллани" не створили.
А "орли" на початку другого тайму пішли на другий гол. Вже за сім хвилин по перерві вони заробили пенальті, який взявся виконувати Матета. Жан-Філіп підійшов до позначки... і влучив у стійку!
Jean-Philippe Mateta misses from the spot #EmiratesFACup pic.twitter.com/C0gYJ9tDRe— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 26, 2025
Втім, це аж ніяк не вплинуло на атакувальний запал Крістал Пелас. Всього через чотири хвилини Вортон накрив Тілеманса в центрі поля, а Матета підхопив м'яч і скинув його Сарру. Ісмаїла ж зробив кілька кроків – а потім вгатив з-за меж штрафного у лівий нижній кут. 2:0! Мартінес знову не мав шансів.
ISMAILA SARR @CPFC ARE RUNNING RIOT #EmiratesFACup pic.twitter.com/Pb2Qpp9UYH— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 26, 2025
Знайити сили на камбек бірмінгемці не зуміли, а у компенсований час Астон Вілла ще й третій гол пропустила. Сарр додав до асисту дубль, вирвавшись віч-на-віч з передачі Нкетії та переграв Еміліано. 3:0!
PALACE HAVE ANOTHER. SARR HAS ANOTHER. ?@CPFC are heading to the 2024-25 #EmiratesFACup Final pic.twitter.com/OAvdDZVYtz— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) April 26, 2025
Цей удар поставив крапку в протистоянні. Крістал Пелас у фіналі зіграє з переможцем пари Ноттінгем – Манчестер Сіті.
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