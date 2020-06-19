Крістал Пелас відновить сезон без свого талісмана – легендарна орлиця померла від серцевого нападу

Англійський Крістал Пелас має несподівану втрату напередодні рестарту АПЛ.

Талісман Крістал Пелас – орлиця Кайла – померла на 28 році життя, повідомляє офіційний твіттер клубу.

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Повідомляється, що причиною смерті став серцевий напад. Птах кілька років страждав від подагри. Вболівальники англійського клубу збирали гроші, щоб оплатити рахунок на лікування Кайли.

Зазначимо, що раніше Кайла літала над стадіоном перед матчами команди. Вона народилася в Канаді і була переміщена до Великобританії в 2000 році.

До слова, Крістал Пелас відновить сезон АПЛ для себе вже завтра, 20 червня, – "орли" протистоятимуть Борнмуту. Початок гри о 21:45.

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